Recensione Civil War II una nuova guerra si trova alle porte nell'universo Marvel Comics

Civil War II è iniziato il nuovo grande evento della Marvel Comics, per ora in Italia sono stati pubblicati dalla Panini Comics solo i primi tre numeri di questo grandissimo evento ma le premesse sono veramente fantastiche. Questa nuova Civil War vede contrapposti due grandi personaggi, da una parte come sempre c’è Iron Man e dall’altra Capitan Marvel, che in questo momento si trova a capo degli Ultimates una squadra che cerca di bloccare le minacce prima che distruggano la Terra. Il nuovo fumetto di Civil War II è stato scritto da due grandi artisti David Marquez e Brian Michael Bendis.

La trama di questa nuova guerra civile tra supereroi e inumani ha alla base un nuovo personaggio: un giovane inumano trasformato da poco che si chiama Ulysses, il suo grande potere è quello di vedere il futuro. La storia si complica quando prevede un attacco di Thanos e Capitan Marvel decide di attaccarlo prima che lui arrivi sulla Terra. Ma qualcosa va veramente male e a rimetterci la vita è War Machine, mentre She-Hulk rimane in coma profondo. Iron Man sconvolto dalla morte del suo grande amico, decide di rapire Ulysses per studiare come funzionano le sue visioni e se sono veramente delle visioni del futuro o se sono influenzate dai suoi sentimenti. Questo rapimento fa montare l’ira degli inumani e specialmente quella di Medusa la loro leader. Ma i nostri supereroi non sanno che il peggio deve ancora venire, una visione di Ulysses mostra ai supereroi, Hulk che li uccide tutti.

In questi primi numeri del nuovo fumetto, conosciamo un nuovo personaggio che sarà poi il fulcro di questa nuova guerra che vedrà contrapposti di nuovo i nostri supereroi preferiti. Il nuovo personaggio che troviamo si chiama Ulysses e grazie alla nebbia terrigena è stato trasformato in inumano. Inizialmente non riusciva a capire cosa gli stava capitando ma poi grazie a Medusa e agli altri inumani è riuscito ad essere più lucido durante le sue visioni. Le sue visioni saranno il motivo scatenante della nuova guerra che si prospetta alle porte dell’universo Marvel. Da una parte troviamo Iron Man che non vuole utilizzare queste visioni come fossero la realtà e che bisogna lasciare che il futuro arrivi così com’è, dall’altra invece c’è la forte e potente Capitan Marvel che invece vuole portare Ulysses nella sua squadra per poter prevenire ogni sorta di attacco e sconfiggerlo ancora prima che capiti.

I personaggi più importanti che troviamo in questi primi numeri sono sicuramente i due leader delle parti contrapposte della guerra. Prima tra tutti Capitan Marvel, una donna forte e determinata, il suo unico scopo è quello di prevenire i disastri prima che avvengano e quando scopre le grandi capacita del giovane Ulysses decide di prenderlo nella sua squadra. Capitan Marvel è stata da poco messa a capo del progetto Alpha Flight, un nuovo programma di difesa da pericoli extraterrestri, inoltre fa parte degli Ultimates. L’altro grande protagonista è Iron Man un personaggio che ormai conosciamo benissimo, un uomo che non cambia mai, sempre pieno di sé e che pensa di poter prendere tutto c’ho che vuole senza chiedere niente a nessuno. In questo nuovo fumetto lo troviamo più arrabbiato che mai dopo la perdita del suo migliore amico, l’unico uomo a cui aveva lasciato l’armatura di Iron Man.

In questi primi albi troviamo l’inizio di una nuova guerra e tra tensioni e battibecchi il ritmo della storia è molto stretto e senza respiro. La bellezza dei disegni sono davvero emozionanti soprattutto nelle battaglie e nei combattimenti corpo a corpo. L’inizio di questa storia promette dei grandi cambiamenti nell’universo Marvel e speriamo che le aspettative saranno ben ripagate nei prossimi numeri. Per ora l’inizio lascia ben sperare.

© Riproduzione riservata