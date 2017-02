Kolma, il nuovo film con Daisy Ridley prodotto da J.J. Abrams

Dopo averne lanciato la carriera, J.J. Abrams si sta impegnando molto per ampliare la filmografia di Daisy Ridley. Le strade dei due si sono incrociate per la prima volta grazie al settimo capitolo della saga di Star Wars, “Il risveglio della forza”, e il destino li sta portando spesso a rincontrarsi. È di questi mesi, infatti, la notizia che Daisy Ridley sarà la protagonista del film “Kolma”, prodotto da Abrams tramite la sua Bad Robot.

“Kolma” verrà diretto da Marielle Heller, giovane regista che ha esordito nel 2015 con “Diario di una teenager”. La pellicola è ispirata a un film per la tv israeliano, “Kol Ma She’Yesh Li” (“Tutto quello che ho”), e racconterà la storia di una giovane donna che perde il fidanzato in un tragico incidente d’auto. Giunta ormai alla fine della sua vita, alla donna viene offerta la possibilità di tornare indietro nel tempo al giorno prima dell’incidente, e quindi di ricongiungersi con la sua anima gemella, che in tutti questi anni l’ha osservata dall’aldilà. In cambio però, dovrà rinunciare a tutti i ricordi legati ai suoi figli e al suo secondo compagno.

J.J.Abrams, com’è noto, non è solo un regista, ma anche un prolifico produttore attivo sin dai primi anni ‘90. Fra i tanti progetti da lui finanziati vale la pena ricordare “A proposito di Henry”, “Cloverfield” e il suo sequel “10 Cloverfield Lane”, mentre nel campo della tv è stato il produttore esecutivo di grandi successi come “Lost”, “Person of Interest”, “Alias” e “Fringe”. “Kolma”, nonostante la premessa a metà strada tra il fantascientifico e il metafisico, sembra discostarsi un po’ dal resto della sua filmografia.

Daisy Ridley è una delle attrici più richieste del momento. Dopo il suo debutto nei panni di Rey, la protagonista della nuova trilogia di Star Wars, il giovane talento britannico è riuscita ad assicurarsi un ruolo dietro l’altro. Non appena finite le riprese di “Assassinio sull’Orient Express”, ennesimo adattamento del famoso romanzo di Agatha Christie, sarà impegnata sui set di “The Lost Wife”, di “Ophelia” (una specie di spin-off dell’Amleto), di “Kolma”, della spy-story “A Woman of No Importance” (anche questa prodotta dalla Bad Robot di Abrams), e infine del nono capitolo di Star Wars. E a dicembre, ovviamente, la rivedremo sul grande schermo proprio in “Star Wars VIII – Gli Ultimi Jedi”.

