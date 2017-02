Dylan Dog quadrimestrale, un maxi formato comics con tre storie inedita 17/02/2017 13:00 Maxi Dylan Dog n° 29 quadrimestrale da 292 pagine che narrano nuovi incubi per il più famoso indagatore del soprannaturale Bonelli Editore ha comunicato proprio in questi giorni che il prossimo anno Tex Willer compirà settant’anni. Traguardo storico che l’editore italiano si appresta a vivere con la dovuta attenzione. Premura che viene rivolta ai numerosi fan del longevo personaggio Bonelliano. L’Editore ha infatti comunicato che i festeggiamenti per i prossimi settant'anni di Tex Willer cominceranno presentando al prossimo Cartoomics 2017, una nuova edizione della serie di Tex, partendo dal numero uno, riproponendolo a colori, con narrazioni di sessantaquattro pagine. La nuova edizione verrà che verrà proposta in edicola e nelle fumetterie riproporrà uno dei personaggi di maggior spicco della Bonelli editore. L’annuncio avviane mentre nelle edicole italiane giungerà un nuovo albo di un altro dei personaggi di maggior longevità della Bonelli Editore e che insieme hanno tratteggiato la storia più o meno recente del fumetto italiano. Maxi Dylan Dog n° 29 quadrimestrale uscirà nelle edicole e nelle fumetterie presentando tre nuove storie. La prima narrazione intitolata Il sorriso dell’assassino, vede l’indagatore dell’incubo alle prese con uno spietato serial killer collezionista di macabri trofei delle sue vittime. Inedito scritto da Giovanni Gualdoni ed illustrato da Luigi Piccatto, Renato Riccio e Matteo Santaniello. Il gioco del dolore, vedrà Dylan alle prese con un infernale patto con il quale un uomo tiene legata a sé la sua amante. Scritta da Claudio Chiaverotti ed illustrata da Gabriele Pennacchioli. Il burattinaio proietta Dylan in una spirale di omicidi che mettono in apprensione l’intera cittadinanza londinese. Scritto da Giancarlo Marzano ed illustrato da Fernando Caretta. Maxi Dylan Dog n° 29 quadrimestrale uscirà nelle edicole e fumetterie italiane a partire dal prossimo 24 febbraio. © Riproduzione riservata

