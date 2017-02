The Mick, recensione del primo episodio della serie tv

Abbiamo guardato in anteprima il primo episodio della serie televisiva “The Mick”, in onda su Fox dal 28 febbraio 2017.

Creata da Dave e John Chernin, la fiction costruisce un nuovo racconto all'interno di una famiglia disfunzionale, ambiente narrativo sviluppato in chiave ironica da numerose produzioni seriali da "Arrested Development" a "Shameless".

La trama è interamente concentrata sulla protagonista Mackenzie “Mickey” Murphy, introdotta da una stravagante scena iniziale che ne rivela l’atteggiamento anticonformista e irrazionale. La donna si muove all’interno di un supermercato, consuma cibo e utilizza i prodotti in vendita direttamente tra gli scaffali sotto lo sguardo attonito degli altri clienti.

Mickey si sta recando a casa di sua sorella Poodle, la quale ha sposato un uomo benestante, vive in una lussuosa villa e l'ha invitata a partecipare a un barbecue. Ad accompagnarla dal Rhode Island è il suo amico Jimmy. Tramite una continua alternanza di significative espressioni, la vivace interpretazione di Kaitlin Olson permette allo spettatore di percepire immediatamente il contrasto tra le sue peculiarità caratteriali e l'ambiente nella quale è chiamata ad agire.

Mickey conduce una vita da scapestrata e fuori dall'ordinario: "Avevo intenzione di darti l'opportunità di investire nel mio futuro', dice a sua sorella sottintendendo una diretta richiesta di aiuto economico.

Lo sviluppo della trama tende alla spettacolarizzazione degli eventi e in alcuni tratti rasenta il non sense. A seguito dell'improvvisa irruzione dell'FBI durante il barbecue, Poddle e suo marito vengono arrestati e Mickey fugge dalla villa lanciandosi goffamente su dei cespugli e finisce con l'essere investita dall'auto del suo amico Jimmy, anche lui in preda al panico per ciò che è accaduto.

Portata via in manette da un agente dell'FBI, Poddle chiede a Mickey di badare ai suoi tre figli, pertanto la invita a restare nella sua splendida abitazione insieme alla tata e in cambio le darà i soldi richiesti. L'impostazione del racconto richiama la celebre sitcom degli anni Novanta "The Nanny" (Titolo italiano: "La tata") interpretata da Fran Drescher, tuttavia ciò che contraddistingue "The Mick" è la caotica quotidianità in cui si ritrova la protagonista, il senso di confusione e inadeguatezza da cui è travolta e l'inconsueto rapporto con i nipoti che produce situazioni esilaranti e al limite del verosimile.

Nel cast della serie televisiva sono presenti Sofia Black-D'Elia (Sabrina Pemberton), Thomas Barbusca (Chip Pemberton), Jack Stanton (Ben Pemberton), Carla Jimenez (Alba) e Scott MacArthur (Jimmy).

© Riproduzione riservata