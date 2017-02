Valiant, Secret Weapons: Livewire a capo di un team di reietti, il fumetto che vi sorprenderà

Valiant annuncia l'uscita di “Secret Weapons”, il cui primo numero debutterà in fumetteria il 28 giugno. A rendere la miniserie particolarmente ghiotta è il team creativo riunito dalla casa editrice formato da Eric Heisserer, sceneggiatore nominato all'Oscar per lo script non originale di “Arrival” (2016), Raul Allen (“Wrath of the Eternal Warrior”) e Patricia Martin (“Bloodshot Reborn”).

La trama segue Amanda McKee, tecnopate nota con il nome in codice Livewire, incaricata dal governo di indagare sulle dinamiche che hanno declassato un gruppo di psioti al rango di reietti: responsabile della decisione è il suo ex mentore Toyo Harada, determinato a perseguire il suo progetto di progresso sulla Terra. Tuttavia, Livewire conosce i punti di forza e quelli vulnerabili di Harada. Questo le permetta di scorgere delle potenzialità, per esempio, nella ragazza capace di parlare ai volatili o nel giovane che fa brillare oggetti inanimati.

Secondo la protagonista, questo team è dotato di armi segrete, ma necessita di una leader: Livewire è pronta a coordinare la sua nuova squadra verso una missione straordinaria...

Dinesh Shamdasani, CEO e supervisore del dipartimento creativo in casa Valiant, riflette sulle caratteristiche di Livewire: amata sia dai lettori che dai fumettisti come è già successo con Faith, è un personaggio in divenire. Darle la possibilità di emergere definitivamente è stata una priorità. Il risultato è un fumetto speciale con una storia originale e una galleria di personaggi totalmente inediti, così diversi da quelli di qualsiasi comics.

L'entusiasmo si estende anche al lavoro realizzato sui disegni di Raul Allen, considerato uno degli artisti più talentuosi sulla piazza oggi, e alla sceneggiatura di Eric Heisserer, autore incredibilmente prolificuo. Shamdasani spiega, inoltre, che “Secret Weapons” fa significativamente parte dell'universo di Valiant, tutto sarà più chiaro ai lettori con l'avvicinarsi degli eventi di “Harbinger Wars 2” in programma per il 2018.

Dal canto suo, il pluripremiato Heisserer dichiara come Livewire sia stata una fantastica fonte di ispirazione e abbia acceso la sua immaginazione. Così, è nata l'esigenza di pensare a un nuovo team intorno alla supereroina. Di tutto ciò che ha scritto l'anno scorso, rivela senza remore, “Secret Weapons” è la storia che maggiormente lo ha appassionato: la storia di una donna che si accolla il peso di una responsabilità enorme “nel tentativo di salvare queste anime perse e formare una sorta di famiglia surrogata, forse la più emozionante che io abbia mai affrontato”.

Heisserer si occuperà presto di portare “Harbinger” e “Bloodshot”, altre due fortunate serie targate Valiant, sul grande schermo per Sony Pictures.

