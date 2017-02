Steven Spielberg, girerà in Umbria ed Emilia Romagna il nuovo film tratto da una storia vera

Steven Spielberg girerà in Umbria, Lazio ed Emilia Romagna il prossimo film “The Kidnapping of Edgardo Mortara”. Le riprese inizieranno ad aprile 2017.

La pellicola racconta del rapimento di Edgardo Mortara, giovane ragazzo ebreo che a Bologna nel 1858 è battezzato in segreto: quando si scopre l’accaduto, è sottratto alla sua famiglia e cresciuto come un cristiano. I genitori lottano per riaverlo, aprendo così anche una ampia battaglia politica che contrappone il Papato contro le forze della democrazia e dell’unificazione italiana.

Il film è tratto da una storia vera, racconta anche nel romanzo dello scrittore premio Pulitzer David Kertzer

Il film è ridotto dalla Amblin Entertainment e distribuito negli Stati Uniti dalla The Weinstein Company, mentre in Italia da Leone Film Group. Nel cast ci sono Oscar Isaac , Mark Rylance nel ruolo di Papa Pio IX, Isaac Eshete in quello di Antoine Freelance. Ancora non è stato scelto il ragazzo che interpreterà il protagonista: ai casting di Londra e Miami si sono presentati in un giorno 2000 aspiranti.

© Riproduzione riservata