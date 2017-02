Dark Horse Comics, The Visitor: How and Why He Stayed: le ragioni dell'alieno sulle tracce di Hellboy

Dark Horse Comics annuncia una nuova miniserie radicata nell'universo di Hellboy. Si tratta di “The Visitor: How and Why He Stayed”, cinque numeri con il primo in uscita il 22 febbraio.

Il protagonista è uno dei personaggi più intriganti introdotti nel fumetto, apparso nel primo “Hellboy: Seed of Destruction” (1994). La misteriosa figura fa parte di una razza di alieni che ha complottato nell'ombra contro Hellboy.

In “The Visitor: How and Why He Stayed” facciamo la conoscenza di un equipaggio di alieni che monitora le azioni soprannaturali sulla Terra mentre, allo stesso tempo, i lettori sono invitati a scoprire le motivazioni riguardo il progetto di uccidere Hellboy.

La trama irrompe in un momento cruciale del passato di Hellboy rivelando una serie di eventi sorprendenti. La miniserie intende fare luce anche sulle circostanze che hanno permesso all'alieno di nascondersi per tutto questo tempo e come sia riuscito ad adattarsi alla vita sulla Terra.

Nel 1944, dunque, Hellboy partecipa a una cerimonia organizzata per dare a Hitler la suprema arma occulta. Fortunatamente, c'è il professor Trevor Bruttenholm determinato a seguire il protagonista per farlo diventare il più grande detective di questioni paranormali di tutti i tempi. Tuttavia, il professore non è l'unico testimone all'evento...

La sceneggiatura è a cura di Mike Mignola e Chris Roberson, mentre le tavole e la cover è affidata a Paul Gris. Colorist della serie, Bill Crabtree.

Chris Roberson spiega come in “Hellboy: Seed of Destruction” compaiono degli alieni che tengono d'occhio le attività sul pianeta Terra. Nel frattempo, una di queste creature extra-terrestri viene mandata nel 1944 con il compito di eliminare il Rosso, infine risparmiato all'ultimo momento. Perchè?

Secondo lo sceneggiatore, “The Visitor: How and Why He Stayed” racconta di “uno straniero in una terra straniera”. L'alieno vive tra gli uomini da oltre cinquant'anni, studiandone la natura compassionevole e distruttiva: un'esperienza che lo cambierà profondamente.

Il fumettista Gris ricorda la prima volta in cui lesse “Hellboy: The Conqueror Worm” (2001) quando, improvvisamente, entra in scena questo personaggio sulle tracce di Hellboy per poi scomparire con modalità altrettanto brusche. La curiosità è rimasta e Gris oggi è grato a Mike Mignola per l'opportunità di dare un seguito alla storia.

