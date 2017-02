Maze Runner – La rivelazione, le riprese del terzo capitolo con un anno di ritardo

Dopo quasi un anno di silenzio, le riprese di “Maze Runner – La rivelazione”, terzo capitolo della saga tratta dai libri di James Dashner, starebbero finalmente per iniziare. A dimostrarlo sono alcune foto che il regista Wes Ball ha postato in questi ultimi giorni sul suo account Twitter, documentando la sua esplorazione del nuovo set e di alcune possibili location.

Com’è noto, la produzione di “Maze Runner – La rivelazione” è stata interrotta in seguito al grave incidente che ha visto coinvolto il protagonista dei film, Dylan O’Brien. L’attore si è fatto male sul set canadese del film (a Vancouver, per la precisione), riportando, si dice, una frattura allo zigomo. La ferita si è rivelata più grave del previsto, costringendo la 20th Century Fox a interrompere la lavorazione del film per consentire a O’Brien di recuperare pienamente le forze.

Oggi O’Brien si è ripreso al cento percento, e dopo aver concluso le riprese sia della prima parte della sesta stagione di Teen Wolf che del film “American Assassin”, è pronto a riprendere il ruolo di Thomas nel terzo capitolo di “Maze Runner”. “Maze Runner – La rivelazione” dovrebbe uscire nelle sale americane il 12 gennaio 2018.

“Maze Runner – Il Labirinto”, uscito nel 2014, è il primo capitolo della saga "young adult" tratta dai libri di James Dashner. Oltre a Dylan O'Brien, il cast include anche Kaya Scodelario, Aml Ameen, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Will Poulter, e Patricia Clarkson. La storia ruota intorno a Thomas, un sedicenne che si risveglia in un vecchio ascensore arrugginito: privato di tutti i ricordi, scopre di essere stato rinchiuso in un intricato labirinto insieme ad altri ragazzi che da tempo cercano invano di trovare l’uscita. Nella loro prigionia, i ragazzi hanno creato una società rudimentale in quella che loro chiamano “la Radura”.

“Maze Runner – Il Labirinto” è stato accolto tiepidamente dalla critica ma entusiasticamente dal pubblico: globalmente il film ha guadagnato 348 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 34 milioni.

Nel 2015 è arrivato il secondo capitolo, “Maze Runner – La Fuga”, in cui Thomas riesce a uscire dal Labirinto e a scoprire la verità sul proprio passato e sugli altri abitanti della Radura. Neanche questo film è riuscito a convincere pienamente i critici: alcuni ne hanno apprezzato le scene d’azione e gli interpreti, ma altri l’hanno giudicato troppo banale e piatto a livello di trama e di sviluppo psicologico dei personaggi. Questo tuttavia non gli ha impedito di realizzare un incasso solo di una trentina di milioni inferiore a quello del primo “Maze Runner”.

