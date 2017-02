Z Nation comics, dopo la serie tv arriva la nuova saga a fumetti sugli zombie

Z Nation è la fortunata serie Tv che traccia delle trame nelle quali la trasformazione in zombie dell’umanità costituisce la minaccia più pericolosa per coloro che ne sono rimasti incontaminati. Una lotta nella quale persone comuni, strappate alla quotidianità, si ritrovano proiettate a dover affrontare un viaggio pericoloso per portare l’unico sopravvissuto al virus zombie nell’unico laboratorio funzionante di tutta la Nazione così da poter apprestare una possibile cura o vaccino contro l’epidemia.

Dynamite Comics ha annunciato il lancio dell’omonima miniserie a fumetti costituita da sei episodi e prevista per la pubblicazione a partire dal prossimo aprile.

Z Nation comics sarà contraddistinta dalle tematiche similari a quelle presentate nella serie tv omonima realizzata da Craig Engler e Karl Schaefer, con protagonisti Kellita Smith e Russell Hodgkinson. Quando la maggior parte della popolazione muore e si trasforma in zombie i protagonisti sono costretti ad affrontare un viaggio fino in Texasdove si troveranno ad affrontare una minaccia zombie mai vista prima.

Z Nation comics è scritta da Craig Engler e Fred Van Lente che ha collaborato alla realizzazione di Archer & Armstrong per la Valiant Entertainment e di Brain Boy per la Dark Horse Comics. Le illustrazioni sono state curate da Edu Menna che ha disegnato Red Sonja Annual #4, oltre ad aver collaborato per la realizzazione della serie The Twilight Zone, edita dalla Dynamite comics.

