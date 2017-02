Agents of S.H.I.E.L.D. tra fumetto e serie televisiva

Ispirato dalla fortunata serie televisiva, la serie comics di “Agents of S.H.I.E.L.D.” targato Marvel Comics debutta nelle fumetterie americane il 13 gennaio 2016 con un primo arco narrativo intitolato “The Coulson Protocols”.

La trama riserva molte sorprese. Maria Hill non è più a capo dello S.H.I.E.L.D. e il ritorno dell'Hydra è imminente. Il fumetto indaga anche sul passato di Grant Ward, mentre molti flashback sono riservati a Coulson e ai personaggi che lo circondano.

Particolare attenzione viene data alla figura ambigua di Leo Fitz, caratterizzata con originalità rispetto alla serie tv.

Il filone narrativo di “The Coulson Protocols” si esaurisce con il sesto episodio della serie fumettistica radicando l'intreccio negli eventi di Civil War II.

“Agents of S.H.I.E.L.D #7” inaugura, quindi, il secondo tracciato narrativo “Under New Managements”, in cui si delinea la posizione di Maria Hill.

Inoltre, in seguito alla Guerra civile, nuove dinamiche relazionali investono i protagonisti coinvolti: Coulson deve catturare Iron Man, ma preferisce approfondire la questione finendo così per innescare una serie di avvenimenti imprevidibili.

La serie fumettistica è scritta da Marc Guggenheim, mentre alle tavole si alternano German Peralta e Ario Anindito. Mike Norton si occupa delle cover.

Per quanto riguarda la quarta stagione trasmessa negli Stati Uniti da ABC (in Italia da FOX), è andato in onda ieri il quattordicesimo episodio “The Man Behind the S.H.I.E.L.D”: Mace lotta per la propria vita; nel frattempo, Coulson e compagni arrivano in soccorso ritrovandosi intrappolati in un pericoloso gioco del gatto con il topo...

La puntata è sceneggiata da Matt Owens e diretta da Wendey Stanzler.

Nel cast, Clark Gregg, Ming-Na Wen, Brett Dalton, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Jason O'Mara.

