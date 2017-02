Unbreakable Kimmy Schmidt, il divertente teaser della terza stagione della sitcom 14/02/2017 12:15 La terza stagione della serie televisiva "Unbreakable Kimmy Schmidt" sarà disponible su Netflix dal 19 maggio 2017. Un divertente teaser, pubblicato sul canale Youtube Netflix US & Canada, annuncia la data di debutto della terza stagione di "Unbreakable Kimmy Schmidt". I nuovi episodi della sitcom creata da Tina Fey e Robert Carlock saranno disponibili sulla piattaforma streaming Netflix dal 19 maggio 2017. La trama racconta le vicende di una donna che si allontana da una setta apocalittica e decide di costruirsi una nuova vita a New York. La protagonista principale è interpretata dall'attrice statunitense Ellie Kemper. © Riproduzione riservata

