Serie tv più viste negli USA: prosegue la sfida tra 'NCIS' e 'The Big Bang Theory' 13/02/2017 21:40 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 6 al 12 febbraio 2017. "NCIS" si riprende la vetta della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Il quattordicesimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato ""Nonstop" e diretto da Mark Horowitz, ha registrato 15.57 milioni di spettatori. La sitcom "The Big Bang Theory" si piazza al secondo posto. Il quindicesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Locomotion Reverberation" e diretto da Mark Cendrowski, è stato seguito da 14.15 milioni di spettatori. Torna alla terza posizione la dramedy "Bull". Il tredicesimo episodio, intitolato "The Fall" e diretto da Doug Aarniokoski, è stato visto da 10.78 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

