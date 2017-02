Film più visti della settimana in USA: svettano ‘The LEGO Batman Movie’ e ‘50 sfumature di nero’

Galleria fotografica

Cinema / News Get Out, prime immagini del film horror interrazziale Sono state diffuse le prime immagini di "Get Out", il film horror di Jordan Peele con Allison Williams e Daniel Kaluuya. La trama segue un giovane afro-americano, Chris (Kaluuya) che fa visita alla tenuta di famiglia della sua ragazza bianca Rose (Williams). La permanenza inizia in maniera normale, ma poi il ragazzo si sente intrappolato. Chris ve...

Cinema / News The Shack, un nuovo video del film drammatico sulla riscoperta di sé Sono state pubblicate le rime immagini di “The Shack”, il film di Stuart Hazeldine con Sam Worthington, Octavia Spencer, Radha Mitchell e Tim McGraw. Il film è basato sul romanzo best-seller “The Shack”: dopo aver subito una tragedia familiare, Mack Phillips (Worthington) entra in una profonda depressione, mettendo i...

Cinema / Recensioni Recensione del film Cinquanta sfumature di nero Cinquanta sfumature di nero (“Fifty Shades Darker”) è il film di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger e Tyler Hoechlin. Anastasia Steele (Johnson) continua ad essere la vittima di Christian Grey (Dornan): il ventottenne imprenditore compra la società in cui lei lavora, le impedisce di andare con il s...

Cinema / Thriller Anon, Clive Owen e Amanda Seyfried nel nuovo film sci-fi di Andrew Niccol “Anon” è un nuovo film di genere sci-fi e thriller scritto e diretto da Andrew Niccol. I protagonisti principali sono Clive Owen e Amanda Seyfried. Le riprese sono cominciate a New York lo scorso settembre, e per il momento non è stata ancora annunciata una data di uscita. Stando alla trama ufficiale, la storia si svolge ...

Cinema / Recensioni Recensione del film Incarnate - Non potrai nasconderti Incarnate - Non potrai nasconderti è il film horror di Brad Peyton, con Carice van Houten, Aaron Eckhart, Mark Steger e Catalina Sandino Moreno. La storia segue Seth Ember (Aaron Eckhart), scienziato con la capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Ma l’adolescente su cui deve praticare l’esorcismo conserv...

Cinema / Festival Oscar 2017: la seconda lista di presentatori della serata, con Shirley MacLaine I produttori Michael De Luca e Jennifer Todd hanno annunciato oggi una seconda lista di presentatori per la 89a serata degli Oscar, presentata da Jimmy Kimmel e in onda il 26 febbraio 2017. "Questi attori sono il motivo per cui ci piace andare al cinema - ha detto De Luca e Todd - Dai blockbuster ai film d'essai, questi artisti sono sempre present...

Cinema / News Film più visti della settimana in USA: l'horror 'Rings' è la novità Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 3 al 5 febbraio 2017 non presenta novità. Le 23 personalità del protagonista di “Split” diretto da M. Night Shyamalan restano al primo posto con 98.700.950 di dollari. Al secondo posto entra l’horror “Rings” di (13.000.000 di dollari), sulla s...

Cinema / News Anne Rice, 'il sogno dei vampiri è un avvertimento': intervista alla scrittrice Mauxa ha intervistato Anne Rice, che con i suoi libri ha venduto più di cento milioni di copie. Il suo primo romanzo horror è “Interview with the Vampire” (“Intervista col vampiro”, 1976) da cui fu tratto il film di Neil Jordan. L’opera inaugura un gusto della narrazione in cui gli elementi gotici si mesc...