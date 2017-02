Akame ga Kill! Zero, in arrivo il prequel del manga di Takahiro per Panini Comics

“Akame ga Kill! Zero #1” è in uscita il 9 marzo grazie a Panini Comics. Si tratta del prequel del celebre manga “Agame ga Kill!”, con la storia curata da Takahiro e i disegni realizzati da Kei Toru.

La trama si concentra sul passato di Akame e della sorellina Kurome. Vendute da bambine all'Impero per essere trasformate in letali assassine, scopriamo gli eventi che hanno portate le due protagoniste verso due strade completamente opposte diventando nemiche: Akame, infatti, si unirà ai Night Raid dalla parte dei ribelli contro la corruzione del regime; Kurome, invece, farà parte degli Jaegers, una squadra speciale della polizia con il compito di stanare gli oppositori dell'Impero.

Tutto ha inizio quando Akame e Kurome, insieme a un centinaio di altri bambini, sono abbandonate in una foresta abitata da creature mostruose. Tra le poche sopravvissute alla prova, le due sorelle vengono addestrate in due gruppi separati...

Akame appare come una personalità fredda e austera, tratti conseguenti alla disciplina infernale a cui è stata sottoposta. Di fronte agli avversari non nutre pietà. Nei confronti dei suoi compagni, invece, si prodiga in cure amorevoli. Tuttavia, congela le proprie emozioni ogni volta che un compagno muore. Ama cucinare e si contraddistingue per il grande appetito.

Kurome ha una forte somiglianza fisica con la sorella. Con lei condivide, inoltre, anche qualche tratto caratteriale, per esempio l'appetito. Diversamente da Akame, nasconde un lato oscuro, se non inquietante, e un'emotività instabile, effetto delle terapie ricevute.

Soffre segretamente, e da sempre, di venir smascherata: la sua più grande paura, infatti, è quella di apparire debole, un retaggio dell'infanzia.

“Akame ga Kill!” debutta nel 2010 con la sceneggiatura Takahiro e le tavole di Tetsuya Tashiro.

Il manga ha inizio con la storia di Tatsumi, un giovane di campagna, determinato a fare carriera nell'esercito e salvare il proprio villaggio vessato dalle tasse. Insieme ai due amici raggiunge la capitale, dove infine è costretto ad aprire gli occhi: l'Impero è una realtà malvagia e corrotta. Decide allora di unirsi ai Night Raid, noti come killer a pagamento, in realtà supportano la causa dell'esercito dei rivoluzionari.

È un'opera immersa in un immaginario fantasy ricco e dettagliato. Le atmosfere appaiono cupe. Molte scene sono cruenti, scorre molto sangue, e si alternano a sequenze più light di natura comic

