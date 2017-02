Jamie Dornan su 'Cinquanta sfumature di nero': 'sul set ci viene richiesto molto' 13/02/2017 15:40 "Cinquanta sfumature di nero" è il film con Jamie Dornan e Dakota Johnson. Due nuove clip sono state diffuse Sono state pubblicate due clip in cui i protagonisti del film “Cinquanta sfumature di nero”, Jamie Dornan e Dakota Johnson raccontano la loro esperienza (leggi la recensione del film). “La cosa bella di Dakota è che è l’unica che sa quello che sto passando e viceversa - dice Dornan - ci sono dei giorno in cui non è facile, perché ci viene richiesto molto, sopratutto per quanto riguarda l’aspetto fisico”. Sul personaggio di Elena, che emerge dal passato e che è interpretato da Kim Basinger dice: “Penso che lui senta ancora il bisogno di sentirla vicina”. “Ci sono degli elementi erotici e sensuali - dice la Johnson - ma si tratta fondamentalmente di una storia d’amore, tra due persone intelligenti e complicate”. Sul personaggio controverso che interpreta, “non ha nulla di ingrato (..) è un personaggio innocente, sottomessa”. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





