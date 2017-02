The Paynes, Tyler Perry produce lo spinoff dei coniugi di Atlanta

"House of Paynes" avrà uno spin-off: la OWN, il network di Oprah Winfrey, ha infatti ordinato 38 episodi della nuova serie tv "The Paynes" scritto e prodotto da Tyler Perry. Vedremo dunque Curtis ed Ella Payne intenti a godersi la loro pensione al caldo della Florida prima di essere coinvolti in un affare immobiliare che si rivelerà decisamente svantaggioso, mettendo a repentaglio la stabilità della loro vita. La serie è già in fase di lavorazione nei Tyler Perry Studios di Atlanta ed esordirà nel 2018, ma "The Paynes" non è certo l'unico prodotto targato Tyler Perry nell'orbita OWN: anche “The Haves and the Have Nots,” “If Loving You is Wrong,” “Love Thy Neighbor” e “For Better or Worse” fanno parte del network.

In "The Paynes", come è ovvio, i ruoli di Curtis ed Ella Payne verranno ripresi dai loro interpreti storici ovvero LaVan Davis e Cassi Davis, entrambi attori e cantanti nonché presenze assidue dei programmi di Tyler Perry. LaVan è apparso in "Mindbenders" e in "Daddy's Little Girls" mentre Cassi ha fatto il suo esordio con il film di Spike Lee "Aule turbolente". La serie vede anche la presenza del vincitore di Emmy Jackée Harry, di Stephanie Charles, Markice Moore, JD McCrary e la piccola Sanai Victoria.

"House of Paynes" è stata una delle serie tv su afroamericani più famosa di sempre, superando per numero di episodi mostri sacri come "I Jefferson" e "I Robinson". Lo show è incentrato sulle vicende di una famiglia allargata di Atlanta sviluppatasi dai coniugi Curtis ed Ella Paynes e si sviluppa con un arco narrativo costante e riferimenti a episodi e stagioni passate. Sostanzialmente una sitcom americana a tutti gli effetti, "House of Paynes" si è dedicata anche a temi piuttosto scottanti come l'abuso e la dipendenza da sostanze, nonché alcuni elementi quasi slapstick. Partita nel 2006, la serie è andata in onda fino al 2012 ottenendo un ottimo gradimento; "The Paynes" è il suo secondo spin-off dopo "Meet the Browns" che è andato in onda per 154 episodi.

Il successo di "House of Paynes" è stato davvero notevole: la première del 2007 fu vista da 5.9 millioni di persone, record assoluto per una sitcome in cable. Al successo di pubblico, però, non è corrisposto quello della critica: Paul Katz di "Entertainment Weekly" scrisse che lo show aveva una premessa squallida e faceva abuso di risate registrate, Ginia Bellefante del The New York Times ha criticato la mancanza di uno scopo narrativo e il ritmo troppo lento, mentre secondo Phil Gallo di Variety la serie era troppo focalizzata su stereotipi e personaggi da pubblicità televisiva, obsoleta nella struttura e nella narrazione.

