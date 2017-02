Diabolik DK, la seconda stagione inedita 13/02/2017 13:00 I primi due capitoli scritti da Mario Gomboli e Tito Faraci illustrati da Giuseppe Palumbo Diabolik DK la fortunata serie che narra le vicende del Re del terrore che ha avuto inizio come serie parallela alla più tradizionale collana creata negli anni sessanta, giunge alla sua seconda stagione. Solo ieri 12 febbraio veniva celebrato il ricordo della scomparsa di Angela Giussani avvenuta a Milano nel 1987 che insieme alla sorella Luciana, scomparsa nel 2001 non prima di firmare il suo ultimo episodio, aveva realizzato uno dei fumetti più longevi ispirato da tratti noir. Con Diabolik DK, il Re del terrore si è rinnovato e dal prossimo primo marzo verrà pubblicata e sarà disponibile nelle fumetterire italiane la seconda stagione della serie divisa in quattro uscite mensili, la prima conterrà due episodi dal titolo Post Mortem e Terrorismo. Mentre le altre tre pubblicazioni seguiranno all’inizio dei successivi tre mesi. Scritto da Mario Gomboli ideatore del soggetto e sceneggiato da Tito Faraci, con le illustrazioni di Giuseppe Palumbo, Post mortem - Terrorismo è composto da 64 pagine a colori e sarà disponibile in edicola a partire dal prossimo 1° marzo. Nello stesso mese saranno resi disponibili Diabolik Inedito, Il vero e il falso che vedrà il Re del terrore alle prese con la collana di una regina. Inoltre sarà disponibile anche per Diabolik Swiisss

Omicidio al collegio con i testi originali di Angela e Luciana Giussani che vede l’infallibile Diabolik alle prese con il furto di alcuni diamanti. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home





Altri articoli Home

Comics & Games Alien Universe Comics verrà distribuito anche in Italia Alien approdò per la prima volta nei cinema italiani nell’ottobre del 1979. Diretto da Ridley Scott, aveva come protagonista Sigourney Weaver che dopo aver soccorso una vittima di un attacco alieno aveva ripreso il suo viaggio di ritorno versola Terra trovandosi sotto l’attacco della mostruosa creatura che aveva imbarcato a sua i...

Comics & Games Marvel Comics, Avengers Infinity War, l'attore Benicio Del Toro nel cast Avengers Infinity War uscirà nelle sale nel corso del 2018, riunirà alcuni dei personaggi Marvel Comics di maggiore spessore ed alcune novità. Tutti riuniti per combattere una nuova minaccia e salvare il mondo. Come nei migliori film tratti dai fumetti, la grandezza degli eroi viene spesso determinata dal valore dei nemici e da...

Comics & Games Guardiani della Galassia Vol. 2, nuovo spot per il film Marvel Comics Marvel Comics ha lanciato diverse serie a fumetti che coinvolgono I Guardiani della Galassia. Dall’omonima serie comics che racchiude tutti i personaggi agli spin-off che vedono protagonista Gamora, nel film interpretata da Zoe Saldana, scritto da Nicole Perlman che ha partecipato anche alla sceneggiatura del primo episodio dei Guardiani dell...

Comics & Games Recensione comics: I Maestri Inquisitori 3, alla luce del caos I Maestri Inquisitori 3 è l’episodio conclusivo della miniserie dai contorni mistici, distribuita in Italia dalla Mondadori Comics, all’interno della collana Fantastica che racchiude una scelta di fumetti e serie comics di genere fantasy maggiormente promettenti, scritta ed illustrata da Sylvain Cordurié, Jean-Charles Poup...