The Wild Storm, il fumetto che rilancia la fortunata etichetta di Jim Lee

DC Comics rilancia la fortunata etichetta WildStorm inaugurata con la prima serie “The Wild Storm” in uscita il 15 febbraio. A occuparsi del progetto c'è Warren Ellis, brillante autore bestseller del New York Times (“Transmetropolitan”, “Red” e “The Authority”), incaricato anche di curare le sceneggiature dei fumetti in cantiere.

La trama esordisce con una giovane donna che cammina per le vie di New York. Ha l'aria afflitta ed è preoccupata. All'improvviso nota che tutti guardano in alto: un uomo, infatti, è precipitato dai piani alti di un grattacielo.

Angela Spica, malata per gli effetti di impianti transumani, si rende conto di essere l'unica persona in grado di salvare quell'uomo. Ignora, invece, che con quel salvataggio innescherà una serie di eventi alla scoperta di un programma spaziale top secret. C'è in gioco il futuro dell'umanità.

La situazione, dunque precipita. Qualcuno si è messo sulle tracce di Angela. La protagonista comprende di aver sabottato i piani del suo capo, quello stesso capo maggiormente interessato alla sperimentazione di impianto transumani che non alla sua vita. Quello che le ha impedito di continuare le ricerche per una cura. Scorrerà molto sangue...

“The Wild Storm” è disegnata da Jon Davis - Hunt. Come accennato lo script è a cura di Ellis. Lo sceneggiatore britannico abbraccia il ritorno in casa DC con soddisfazione accettando la sfida di dare nuova linfa all'immaginario fantascientifico cosmico creato da Jim Lee.

Da parte sua, anche Lee non ha esitato a esprimere gratitudine per la bontà del progetto: “Sono contento di vedere questi personaggi, così cari e vicini a me, rinascere sotto la supervisione di Warren Ellis. WildStorm rappresenta un periodo della mia carriera incredibilmente divertente e produttivo. Non vedo l'ora di vedere cosa Warren e Jon hanno in serbo a febbraio per i fans”.

WildStorm è stata creata da Jim Lee nel 1992 sotto l'ala protettrice di Image Comics e acquistata, successivamente nel 1999, da DC Comics.

La cover di “The Wild Storm #1” è realizzata dallo stesso Jon Davis - Hunt. Le variant cover portano la firma di Scott Williams, Jim Lee, Tula Lotay.

