Bafta 2017: i vincitori di tutte le categorie dei British Academy Film Awards

Ai Bafta - British Academy Film Awards, premi che si sono svolti a Londra presso la Royal Albert Hall il 12 febbraio 2017 il film vincitore è “La La Land” (leggi l’intervista all’attrice Candice Coke).

Il migliore film Britannico è “Io, Daniel Blake” (leggi l’intervista all’attrice Sharon Percy) diretto da Ken Loach.

Anche il regista di “La La Land” Damien Chazelle ha ottenuto il premio, assieme alla protagonista Emma Stone: con loro anche il direttore della fotografia Linus Sandgren e il musicista Justin Hurwitz.

Il migliore attore protagonista è Casey Affleck per il suo ruolo nel film “Manchester by the Sea” , che ha vinto anche per la sceneggiatura originale di Kenneth Lonergan. L’attore non protagonista vincitore è Dev Patel per “Lion”, pellicola che ha ottenuto anche il premio per la sceneggiatura non originale di Luke Davies. Viola Davis è la migliore interprete non protagonista per “Fences” . Tutti e quattro gli attori sono la prima volta vincitori BAFTA. Il miglio artista emergente votato dal pubblico è “Tom Holland”.

A Mel Brooks è andato il premio per l’eccezionale contributo al cinema e alla televisione.

Il documentario di Ava DuVernay “13th” ha ottenuto il premio per il documentario, ed esplora il sistema di giustizia penale negli Stati Uniti; “Kubo e la spada magica” è il migliore film d’animazione, e “Il figlio di Saul” ha vinto per la sezione dei film non in lingua inglese.

Per i premi secondari, “La battaglia di Hacksaw Ridge” ha vinto per l'editing, “Animali fantastici: dove trovarli” per Scenografia, “Florence Foster Jenkins” per il make up, “Jackie” per i Costumi e “Il libro della giungla” per effetti speciali visivi. Lo scrittore e regista Babak Anvari e i produttori Emily Leo, Oliver Roskill e Lucan Toh hanno ricevuto il premio per “Under the Shadow”.

