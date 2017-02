Sanremo 2017: il festival evita la banalità e rallegra con il trionfo di 'Occidentali's Karma' 13/02/2017 07:00 Francesco Gabbani ha vinto la sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Occidentali's Karma". Francesco Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo 2017 con la canzone "Occidentali's Karma". La sessantasettesima edizione della kermesse si è conclusa con sorprendenti vette di ascolti, archiviando il migliore risultato dal 2002. La serata finale ha registrato oltre 12 milioni di telespettatori, con uno share del 58.41 per cento. Architettato su un modello di intrattenimento multiforme, l'evento ha badato alla qualità della proposta musicale senza tralasciare momenti di profonda riflessione sociale alternati a minuti di piacevole comicità. Per il terzo anno consecutivo il presentatore e direttore artistico Carlo Conti ha saputo ottimizzare gli spazi narrativi del festival evitando di incorrere nel torpore della ripetitività, tipica insidia che grava sui longevi format televisivi. Questo pericolo è stato scongiurato grazie alla partecipazione di Maria De Filippi, la quale ha confermato la sua professionalità addentrandosi abilmente negli incalzanti ritmi della manifestazione. L'impronta lasciata dalla conduttrice sul palco dell'Ariston presenta inevitabili riferimenti ad alcuni dei suoi più importanti programmi in onda su Canale 5. Nel corso della serata inaugurale della kermesse si è seduta su uno scalino evocando la sua posa in "Uomini e donne" mentre durante la finale è stata protagonista di un divertente sketch insieme a Geppi Cucciari celebrando così il longevo people show "C'è posta per te". La competizione tra gli artisti in gara nella sezione Campioni si è svolta tra sonorità variegate e testi che raccontano i pregi e i difetti dell'esistenza. Il successo di Francesco Gabbani ha sorpreso e appagato un desiderio di positività, confermato dal vibrante entusiasmo con cui una chiassosa sala stampa Lucio Dalla ha accolto la notizia del suo trionfo. Grazie alla dinamica interpretazione del cantautore toscano, accompagnato sul palco da un ballerino con un costume da scimmia, il sound coinvolgente di "Occidentali's Karma" ha rapidamente conquistato il pubblico ed ha ricevuto anche anche il Premio Tim Music assegnato alla canzone più ascoltata in streaming. Nel 2016 l'artista ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con "Amen" e un anno dopo agguanta la vetta della sezione Campioni vincendo la concorrenza di Fiorella Mannoia, principale favorita con "Che sia benedetta", canzone che si è aggiudicato il Premio Sergio Bardotti miglior testo e il Premio della Sala stampa Lucio Dalla. Tezo posto per Ermal Meta con "Vietato morire", vincitore del Premio della critica Mia Martini. Il Premio Giancarlo Bigazzi miglior arrangiamento, votato dall'orchestra di Sanremo, è andato ad Al Bano per "Di rose e di spine". © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home Personaggi correlati Festival di Sanremo,





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Sanremo 2017, PrimaFestival: uno stravagante notiziario sulla kermesse La sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo si svolge al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2017. Lo speciale “PrimaFestival” assume la forma di un notiziario della durata 5 minuti e va in onda su Rai 1 dalla sala Biribissi del Teatro del Casinò di Sanremo, da domenica 29 gennaio a sa...

Serie TV / News Sanremo 2017, la scenografia: l'Ariston come una 'suggestiva Music-Hall' È stata presentata la scenografia della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2016. Sanremo 2017, i cantanti in gara Disegnata da Riccardo Bocchini, è stata descritta con due parole: Pop Up. Lo spunto è giunto da un pop up realizza...

Serie TV / News Sanremo 2017, il Dopofestival: novità nel cast artistico Nella sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016, si rinnova l'appuntamento con il Dopofestival. Sanremo 2017, i cantanti in gara Al termine di ciascuna delle cinque serate delle kermesse, va in onda lo show condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band, in...

Serie TV / News Sanremo Giovani, i videoclip ufficiali delle dodici canzoni finaliste Nel corso di "Sarà Sanremo", in onda su Rai 1 il 12 dicembre 2016, si sfideranno i 12 brani selezionati dalla commissione musicale presieduta da Carlo Conti e composta da Gianmaurizio Foderaro, Carolina Di Domenico, Pinuccio Pirazzoli, Ema Stokholma. Questi i dodici cantanti che tenteranno di guadagnare l'accesso alla sezione Nuove pro...