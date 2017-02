Oscar 2017, John Legend e Justin Timberlake si esibiranno alla cerimonia

I cantanti che si esibiranno durante la prossima edizione dei Premi Oscar sono quattro. Si tratta di Lin-Manuel Miranda che canterà “How Far I’ll Go” candidata per il film “Moana" (“Oceania”): con lei ci sarà anche la giovane artista Auli'i Cravalho.

Sting si esibirà in "The Empty Chair”, per cui è candidato: il singolo è stato scritto con Ralph J. Il cantante a sua volta era già stato nominato tre volte, per "You Will Be My Ain True Love" da "Cold Mountain" (2003), "Until" da "Kate & Leopold" (2001) e "My Funny Friend And Me" da "The Emperor’s New Groove" (“Le follie dell’imperatore”, 2000).

Timberlake si esibirà per il film candidato “Trolls” con "Can not Stop The Feeling”: il singolo è stato scritto da lui assieme a Max Martin e Karl Johan Schuster. John Legend canterà "Audition (The Fools Who Dream)" e “City of stars", da "La La Land” e con musica di Justin Hurwitz e testi di Benj Pasek e Justin Paul. Legend vinse un Oscar per la canzone "Glory" dal film "Selma" (2014).

"Siamo entusiasti di accogliere questi artisti di fama mondiale per gli Oscar - hanno detto Michael De Luca e Jennifer Todd - Queste esibizioni non solo celebrano i cinque straordinari brani originali nominati, ma anche la musica che è parte integrante nei film”.

