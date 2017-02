Recensione Baltimore: The Red Kingdom il nuovo numero uno della saga pubblicata da Dark Horse

Baltimore: The Red Kingdom è uscito in tutte le fumetterie americane il primo numero della nuova miniserie dedicata alla grande serie di Baltimore. Il primo numero di The Red Kingdom è stato pubblicato lo scorso 1° febbraio, questo nuovo arco narrativo conterà un totale di cinque numeri. La grande saga di Baltimore è stata realizzata da due grandi autori Mike Mignola e Christopher Golden, inizialmente il progetto era nato come un unico volume pubblicato nel 2007, poi grazie alla casa editrice Dark Horse Comics, dal 2010 è diventata una serie a fumetto.

La trama del nuovo numero inizia con un resoconto davvero terribile della guerra che si sta combattendo in tutto il mondo. I seguaci del Red King aumentano continuamente e riuscire a tenergli testa per gli eserciti sta diventato davvero difficile. Di Lord Baltimore non si hanno più tracce, è scomparso e nessuno sa dove trovarlo, i suoi seguaci si sono divisi e alcuni di loro vivono in clandestinità mentre altri continuano a combattere. In questo momento trovare Lord Baltimore sembra l’unica cosa da fare per combattere la grande minaccia che sta distruggendo il mondo intero.

Il primo fumetto di questa nuova miniserie è incentrato quasi completamente sui successi del Re Rosso. Come viene già anticipato dal titolo del fumetto, il Regno Rosso, in questo momento della storia le truppe dell’alleanza, formata dai maggiori paesi europei, stanno combattendo contro il grandissimo schieramento del Re Rosso, ma dalla sua parte ha mostri spaventosi, vampiri famelici di sangue e streghe. Lo scontro non è ad armi pari, ma il grande esercito degli alleati non intende arrendersi. Lord Baltimore è ormai scomparso e non si hanno più notizie di lui, ma per riuscire a fermare tutto questo spargimento di sangue c’è bisogno di lui, sulle sue tracce ci sono i confratelli dell’inquisizione.

Con questo nuovo numero della grandissima saga che vede protagonisti il Re Rosso e Lord Baltimore siamo arrivati al trentaseiesimo fumetto della saga. Il primo è stato pubblicato nel 2010 e la storia iniziava un mese dopo la devastante prima guerra mondiale ora in questo numero siamo arrivati al 17 aprile 1925, sono passati sette anni dall’inizio della storia del fumetto e come vediamo in questo numero il potere del Re Rosso è sempre più forte e il numero dei suoi seguaci aumenta sempre di più. La storia è intensa e senza un attimo ti tregua, le battaglie continue non danno respiro e il lettore si trova catapultato nell’orrore della guerra. Le emozioni non mancano durante la lettura accompagnate dai bellissimi disegni dell’artista Peter Bergting; le scene della guerra sono state magistralmente disegnate con i tanti dettagli e i colori che ci portano in questo mondo di distruzione e di paura.

