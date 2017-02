Festival di Sanremo 2017: Tommaso Pini, 'l'importante è stimolare i giovani 11/02/2017 17:00 Tommaso Pini ha vinto il premio della sala stampa al Festival di Sanremo 2017 nella sezione Nuove proposte. Tommaso Pini ha vinto il premio della sala stampa nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo con la canzone "Cose che danno ansia". Ha raccontato i prossimi progetti. D. Il premio della sala stampa segnala soprattutto un'accuratezza nei testi e nella musica. Come lo hai inteso?

Tommaso Pini. Aver vinto il premio della sala stampa è stata una grande opportunità. Stavo cenando è mi è arrivata questa notizia. C'è questo premio che è l'obbiettivo del mio genere, molto rock. D. Dedichi a qualcuno questo premio?

T. P. Il mio primo pensiero è andato a mio fratello. Perché penso che l'importante sia stimolare sopratutto i giovani, ad andare avanti. Ad esempio nel mio caso pareva che la serata forse finita, invece poi ho ricevuto questo premio inatteso. D. Quali sono i prossimi progetti?

T. P. Fare tanti live è l'aspetto importante, perché la cosa fondamentale è trasmettere agli ascoltatori quello che deve trasparire dalle canzoni. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





