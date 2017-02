Festival di Sanremo 2017: Maldestro, 'mi piacerebbe unire teatro e musica' 11/02/2017 15:00 Maldestro ha vinto il premio della critica al Festival di Sanremo 2017 nella sezione Nuove proposte. Maldestro ha vinto il premio della critica nella sezione Nuove proposte del FestiVal di Sanremo 2017, con la canzone "Canzone per Federica" . Ha risposto ad alcune domande sulla partecipazione. D. Come è stata questa esperienza sanremense?

Maldestro. Per me è stata un'esperienza magnifica, e vincere il premio della critica è stato inatteso. Al di là di Sanremo, è poi importante proseguire con un lavoro con la terra sotto i piedi. D. Come hai recepito la vittoria del premio della critica ?

M. Il mio primo pensiero è andato alla mia squadra, che hanno lavorato con me. Luca Lottola, mio produttore di Arealive e gli altri dello staff. Quali sono i prossimi progetti?

M. Io ho un album in uscita il 24 marzo, ho poi una canzone nel film "Beata ignoranza " di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassman e Marco Giallini.g D. Hai lavorato anche nel teatro.

M. Faccio il cantautore da tre anni e mezzo. Ma prima facevo il teatro, è sempre lì: ora mi concentro sulla musica ma l'obbiettivo è tornare lì, unendo testo recitato è musica, sulla tradizione del grande Giorgio Gaber. © Riproduzione riservata

