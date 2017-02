Festival di Sanremo 2017: incontro con Lele, vincitore della sezione Nuove proposte con la sentimentale canzone 'Ora mai' 11/02/2017 12:34 Lele Esposito ha 19 anni: ha vinto la sezione nuove proposte della Festival di Sanremo 2017. Mauxa l'ha incontrato Lele è il vincitore della sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 2017. L'artista diciannovenne di Napoli e che ha partecipato al talent show "Amici" nel 2016 ha cantato "Ora mai", scritta da lui stesso. Mauxa ha incontrato l'artista. D. Cosa hai provato con questo risultato?

L. E. Sanremo è un pilastro della cultura italiana. Per me è un grande orgoglio aver vinto questo premio. D. Il rapporto con la scuola di "Amici" com'è stato?

L. E. Vorrei ringraziare i meriti genitori. Non è facile dare amore così come loro riescono a restituirmi. Ho avuto poi ottimi insegnanti, ho ringraziato infatti ieri sera Maria De Filippi dopo la vittoria e l'ho abbracciata, perché è stata importante nella mia formazione. Così come ringrazio la mia docente di propedeutica musicale con cui comincia a studiare a tre anni. D. Quali obbiettivi hai nei prossimi progetti?

L. E. Mi hanno sempre insegnato a lavorare con costanza, è il mio modo di fare, realizzare le cose con tranquillità. Perché non giunge nulla dal cielo. Così l'importante è l'album pubblicato ieri, "Costruire 2.0". D. A quali artisti t'ispiri nel tuo lavoro?

L. E. Di sicuro i grandi cantautori italiani, come Francesco De Gregori, Lucio Dalla , Roberto Vecchioni. Poi c'è tutto il segmento della nuova musica nera, come Anderson Paak, che virano sul soul.u D. Canterai in inglese?

L. E. Il tentativo è unire il mondo nero, con la musica italiana. L'album "Costruire 2.0" segue appunto questo filo. D. Approvi la polemica sui talent show?

L. E. Il talent è un mezzo, perché io so quanti anni di studio ho affrontato. È bello che ogni ragazzo sia giudicato per quello che sa fare. Il fatto di aver collaborato in televisione certamente ha aiutato per un fatto di visibilità, ma poi è la canzone che deve piacere. © Riproduzione riservata

