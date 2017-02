How the Grinch Stole Christmas, Benedict Cumberbatch protagonista del nuovo adattamento

“How the Grinch Stole Christmas” è un nuovo film di animazione prodotto dalla Illumination Entertainment, lo studio fondato da Chris Meledandri che negli ultimi anni ha accumulato un successo dietro l’altro, da “Cattivissimo Me” a “Minions” a “Sing”. Questo nuovo adattamento del libro per bambini del Dr. Seuss sarà diretto da due veterani della Illumination, Peter Candeland e Yarrow Cheney; il protagonista sarà doppiato da Benedict Cumberbatch, uno degli attori più lanciati del momento. Il film inizialmente sarebbe dovuto uscire il 10 novembre di quest’anno, ma la data è stata spostata al 9 novembre 2018.

“How the Grinch Stole Christmas” (opera da noi conosciuta semplicemente come “Il Grinch”), è un racconto per bambini scritto dal Dr. Seuss, pseudonimo dello scrittore e fumettista statunitense Theodor Seuss Geisel. Dalla sua penna sono nati molti personaggi memorabili della letteratura d’infanzia non solo americana, ma occidentale tutta: oltre al Grinch, ricordiamo Ortone (protagonista de “L’uovo di Ortone” e “Ortone e il mondo dei Chi!”), gli Snicci, e il Gatto col Cappello.

Nel corso degli anni, il cinema ha prodotto diverse opere ispirate ai racconti del Dr. Seuss, ma il Grinch rimane sicuramente il suo personaggio più famoso e adattato. La storia dello spietato mostro verde che vuole rovinare il Natale ai bambini del villaggio di “Chistaqua”, situato ai piedi del suo rifugio di montagna, è stata adattata per la prima volta nel 1966, con lo speciale televisivo animato “Il Grinch e la favola di Natale!”, diretto da Chuck Jones e Ben Washam. Col tempo questo “special” è diventato un classico dell’animazione, nonché un ospite fisso dei palinsesti televisivi americani soprattutto nel periodo natalizio. Boris Karloff, un’icona del cinema del terrore tra gli anni ‘30 e ‘60 (basti ricordare “Frankenstein” e “La Mummia”), interpreta sia la voce narrante che il Grinch.

Il secondo adattamento di “How the Grinch Stole Christmas” è l'omonimo fim del 2000 diretto da Ron Howard, e in cui il protagonista era interpretato, con un trucco pesantissimo che si è aggiudicato anche l’Oscar, da Jim Carrey. Il film è stato ricevuto in maniera piuttosto tiepida dalla critica, ma in compenso ha incassato 345 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il secondo film “a tema natalizio” più di successo di tutti i tempi.

