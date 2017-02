Sanremo 2017: Rita Pavone riceve il Premio alla carriera: i più grandi successi dell'artista 10/02/2017 22:00 Nella quinta serata del Festival di Sanremo 2017 Rita Pavone riceve il Premio alla Carriera. Mauxa è presente alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della quinta e ultima serata della kermesse Rita Pavone ha ricevuto il Premio alla Carriera. La carriera dell'artista ha avuto inizio nel settembre 1962, anno in cui firmò con l'etichetta RCA e diede vita al suo primo grande successo, il 45 giri "La partita di pallone". Tra le sue canzoni più famose ci sono "Come te non c'è nessuno", "Il ballo del mattone" e "Cuore". Nel 1965 il singolo "Viva la pappa col pomodoro" la consacrò al successo internazionale. "Ricevere il Premio nella casa della musica italiana, perché tale la considero, e per me un'emozione indescrivibile - ha dichiarato Rita Pavone - "55 anni sono trascorsi da quando, nel lontanom1962, vinsi il "Destival degli Sconosciuti", primo talent italiano. Da allora quante cose mi sono successe, dai dischi d'oro ricevuti" © Riproduzione riservata

