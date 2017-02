Festival di Sanremo 2017: 'Portami via' di Fabrizio Moro vince il premio come migliore videoclip 10/02/2017 21:40 Il videoclip 'Portami via' di Fabrizio Moro ha ottenuto il premio "Soundies Awards" Fabrizio Moro ha ottenuto il premio "Soundies Awards" destinato al miglior videoclip dei brani in gara al Festival della Canzone Italiana. Il video "Portami via" racconta di un detenuto che nella cella accarezza la foto della figlia piccola: l'uomo poi si toglie gli indumenti, si riceveste con abiti civili, mette i spalla lo zaino erede. Sulla porta del carcere l'attende la figlia ormai cresciuta. Il vedilo è diretto da Andrea Folino e Corrado Perria, con la partecipazione di Fabrizio Ferracane, candidato ai David di Donatello per il film “Anime nere”. Fabrizio Moro sarà anche professore della talent show "Amici". Per le nuove proposte il premio è andato a Maldestro per il video “Canzone per Federica” diretto da Cosimo Alemà. Il premio in denaro è messo a disposizione dalla Lucana Film Commission e permette sia ai big che alle nuove proposte di realizzare un videoclip in Basilicata. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Personaggi correlati Festival di Sanremo, Fabrizio Moro,





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Sanremo 2017, il Dopofestival: novità nel cast artistico Nella sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2016, si rinnova l'appuntamento con il Dopofestival. Sanremo 2017, i cantanti in gara Al termine di ciascuna delle cinque serate delle kermesse, va in onda lo show condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band, in...

Serie TV / News Sanremo Giovani, i videoclip ufficiali delle dodici canzoni finaliste Nel corso di "Sarà Sanremo", in onda su Rai 1 il 12 dicembre 2016, si sfideranno i 12 brani selezionati dalla commissione musicale presieduta da Carlo Conti e composta da Gianmaurizio Foderaro, Carolina Di Domenico, Pinuccio Pirazzoli, Ema Stokholma. Questi i dodici cantanti che tenteranno di guadagnare l'accesso alla sezione Nuove pro...

Serie TV / News Sanremo 2017, Nuove Proposte: annunciati i dodici cantanti finalisti di 'Sanremo Giovani' La sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo andrà in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston, dal 7 all'11 febbraio 2017. Come nelle precedenti edizioni della kermesse, gli artisti partecipanti saranno suddivisi in due sezioni, Campioni e Nuove proposte. I sei artisti che gareggeranno nella sezione Nuo...