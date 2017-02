Get Out, prime immagini del film horror interrazziale 09/02/2017 20:18 Get Out, prime immagini del particolare film horror a tematica interrazziale Sono state diffuse le prime immagini di "Get Out", il film horror di Jordan Peele con Allison Williams e Daniel Kaluuya. La trama segue un giovane afro-americano, Chris (Kaluuya) che fa visita alla tenuta di famiglia della sua ragazza bianca Rose (Williams). La permanenza inizia in maniera normale, ma poi il ragazzo si sente intrappolato. Chris vede come eccessivamente accomodante il comportamento della famiglia, quasi come fosse il tentativo per affrontare il rapporto interrazziale della figlia. Ma quando il fine settimana va avanti una serie di scoperte sempre più inquietanti lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare. Nel film recitano anche Caleb Landry Jones, Milton "Lil Rel" Howery, Betty Gabriel. ll film esce nelle sale statunitensi il 24 febbraio 2017. © Riproduzione riservata

