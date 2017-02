Star Wars - Principessa Leia, il volume da collezione per Panini Comics 10/02/2017 10:00 "Star Wars - Principessa Leia" in fumetteria: la miniserie scritta da Mark Waid tanto amata dai fans della saga di "Guerre Stellari". Panini Comics annuncia l'uscita di “Star Wars - Principessa Leia” sotto l'etichetta Star Wars Collection. L'appuntamento per gli appassionati è fissato al 9 marzo. Il volume a colori ha una rilegatura in cartonato e raccoglie la miniserie di cinque numeri pubblicata dalla Marvel Comics nel marzo 2015. Il fumetto, al debutto in serie limitata, completava il progetto editoriale dedicato alla saga creata da George Lucas comprendente altre due serie regolari, “Star Wars” e “Star Wars: Darth Vader”. La trama è ambientata dopo le vicende del primo film “Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza” (1977), noto anche semplicemente come “Guerre stellari”.

La Morte Nera ha raso al suolo Alderaan con i sopravvissuti del pianeta deportati altrove. La Principessa Leia, insieme a Evaan Verlainem, continuano a lottare per la causa dell'Alleanza Ribelle, l'urgenza è quella di portare in salvo il suo popolo, ormai prigioniero dell'Impero. “Star Wars - Principessa Leia” è una miniserie compiuta che, tuttavia, condivide lo stesso arco temporale con i citati “Star Wars” e “Star Wars: Darth Vader” in modo da consegnare ai lettori desiderosi di saperne di più, un'avvincente unica macro-storia in cui confluire le dinamiche di ciascun fumetto. La serie fumettistica vede Terry Dodson ai disegni e Mark Waid alla sceneggiatura. A proposito, Waid ha dichiarato quanto fosse rimasto folgorato dall'interpretazione di Carrie Fisher.

È stato amore a prima vista per un personaggio tanto complesso quanto originale, qualcosa di mai vista prima e fonte di genuina ispirazione.

L'autore ha, quindi, voluto svelare particolari inediti sul rapporto tra la giovane protagonista e i genitori perduti: dal padre ha imparato a lottare, dalla madre la capacità di essere un capo leale, forte e generoso a servizio della propria gente. Insomma, un leader sempre all'altezza con un impegno da onorare in qualsiasi circostanza. Alla sua uscita, il fumetto ottiene un buon riscontro da parte della critica. Ottima, invece, l'accoglienza dei lettori per cui il primo numero è stato il comic più venduto in assoluto del mese.

Il record di vendita si ripete con la pubblicazione dell'edizione cartonata nel novembre 2015. © Riproduzione riservata

