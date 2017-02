Assassin's Creed, colloqui fra Netflix e Ubisoft per una serie tv

La notizia è di quelle che tengono con il fiato sospeso i numerosi fan di "Assassin's Creed": sarebbero in corso non meglio precisate trattative fra la casa di videogiochi Ubisoft e Netflix per dar vita a una serie tv ispirata al celebre videogame. A rivelarlo il CEO della Ubisoft che, dopo aver rassicurato pubblicamente riguardo la scalata dei francesi Vivendi, ha parlato di un telefilm in lavorazione con la Netflix. Nessun annuncio esplicito dunque, sebbene la gran parte degli ascoltatori abbia pensato alla celebre saga di "Assassin's Creed"; al momento, però, non si sa nulla di certo.

"Assassin's Creed" è incentrato sulla lotta secolare fra gli Assassini, impegnati a lottare per la pace e il mondo libero, e i Templari che invece bramano il controllo del mondo, seppur non per fini puramente malvagi. La saga mischia fatti e personaggi storici con altri di completa fantasia, dando vita ad atmosfere intense e godibili che hanno appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo e ne hanno fatto uno dei videogames più fortunati di sempre. L'ispirazione per questo videogioco deriva dal romanzo "Alamut" dello scrittore sloveno Vladimir Bartol, un piccolo classico nel suo genere.

In attesa di notizie certe sulla serie tv, va ricordato che c'è già una trasposizione del videogioco, l'omonimo film di Justin Kurzel uscito in Italia il 4 gennaio, con Michael Fassbender nel ruolo dei due personaggi principali nonché in qualità di produttore, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling e Michael K. Williams. Nonostante il cast che definire di primo piano è riduttivo, la critica ha stroncato il film senza remore: il 3.9 su Rotten Tomatoes e il 36 su 100 di Metacritic parlano molto chiaro. Gli articoli dei redattori del Daily Telegraph e del Daily News, tra gli altri, hanno puntato l'indice contro l'incoerenza della trama e dei dialoghi. Si tratta dell'ennesimo esempio di trasposizione cinematografica di un videogame che lascia l'amaro in bocca.

Michael Fassbender ha alle spalle una lunga carriera di ruoli intensi, sia drammatici che d'azione. Una delle prime pellicole è stata "300" dove partecipò come guerriero spartano, poi la miniserie "Band of Brothers", "Hunger", "Fish Tank", "Bastardi senza gloria", "A Dangerous Method", nello splendido prequel di Alien "Prometheus" e nel "Macbeth" ispirato all'omonima tragedia di Shakespeare, nonché nei panni dell'antieroe Magneto della Marvel. Nel 2017 uscirà "The Snowman" ispirato all'omonimo libro di Jo Nesbø.

