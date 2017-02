Dear White People, la serie tv: un video annuncia la data di debutto 09/02/2017 13:00 La serie televisiva "Dear White People" sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 28 aprile 2017. La serie televisiva "Dear White People" debutterà sulla piattaforma streaming Netflix il 28 aprile 2017. Connotata da un'impostazione narrativa satirica, la fiction è ambientata in una università della Ivy League e affronta problematiche legate alla discriminazione razziale. Al centro del racconto ci sono alcuni studenti di colore dell'universita di Winchester che affontano ingiustizie sociali e pregiudizi culturali. La trama di "Dear White People" si ricollega a quella dell'omonimo film del 2014, diretto da Justin Simien. In un video pubblicato sul canale Youtube Neflix Us & Canada l'8 febbraio 2017 è annunciata la data di debutto della serie televisiva e vengono svelate alcune sequenze. © Riproduzione riservata

