Alien Universe Comics verrà distribuito anche in Italia

Alien approdò per la prima volta nei cinema italiani nell’ottobre del 1979. Diretto da Ridley Scott, aveva come protagonista Sigourney Weaver che dopo aver soccorso una vittima di un attacco alieno aveva ripreso il suo viaggio di ritorno versola Terra trovandosi sotto l’attacco della mostruosa creatura che aveva imbarcato a sua insaputa.

Nel corso degli anni Alien è stato ripreso in diversi fumetti dalla Dark Horse ed in alcuni film tra cui Alien vs. Predator nel quale si ammetteva che solo un’altro mostro può sconfiggere la più grande delle minacce o Prometheus nel quale veniva narrato il prologo del primo film Alien.

Ridley Scott torna alla regia di Alien: Covenant che giungerà nelle sale italiane a partire da maggio 2017. L'equipaggio della nave stellare Covenant giunge in un angolo remoto della Galassia, in un Pianeta che sembra accogliente ma in realtà cela la più oscura delle minacce, l’unica difesa sembra essere la fuga. Tra i protagonisti Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston e Noomi Rapace.

Per l’occasione dell’uscita del prossimo capitolo di Alien la SaldaPress Comics ha annunciato la distribuzione italiana del fumetto edito dalla Dark Horse. Aliens 30° anniversario presenterà la storia scritta nel 1988 da Mark Verheiden ed illustrata Mark A. Nelson, riguardante la narrazione che prende il via dalle conclusioni del film del 1986 Aliens - Scontro finale diretto da James Cameron. Il secondo volume è intitolato Prometheus, oltre al primo dei sei albi mensili Infine, il dal titolo Aliens Defiance. L’uscite nelle fumetterie e nelle librerie di tutte e tre le serie sopra indicate è prevista a aprtire dal mese di aprile 2017 prima dell’uscita del film Alien Covenant fissata per il mese successivo.

© Riproduzione riservata