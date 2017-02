Planeth Earth II, la serie di documentari: un'innovativa esperienza audiovisiva

La produzione offre allo spettatore la possibilità di vivere un'esperienza audiovisiva dal carattere innovativo e appassionante, in cui il mondo della natura esprime la sua ammaliante purezza e il suo immenso fascino in modo assolutamente diretto. Frutto di un lavoro durato tre anni, il progetto ha richiesto 2089 giorni di riprese in 40 paesi diversi.

Nel corso del Television Critics Association (TCA) winter press tour, BBC America , AMC e SundanceTV hanno annunciato che la serie di documentari sulla natura intitolata " Planet Earth II " debutterà il 18 febbraio 2017 come evento in simulcast.

La serie di documentari sulla natura intitolata "Planet Earth II" debutterà il 18 febbraio 2017 come evento in simulcast sui network BBC America, AMC e SundanceTV.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

La classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti torna a sorridere a "The Big Bang Theory". Il quattordicesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Emotion Detection Automation" e diretto da Mark Cendrowsk, ha registrato 14.66 milioni di spettatori, cifra che permette alla sitcom creata da Chuck Lo...

La fiction "I bastardi di Pizzofalcone" giunge alla sesta e ultima puntata, in onda su Rai 1 il 6 febbraio 2017 dalle 21.25. I protagonisti indagano sul rapimento di un bambino, in visita con la scuola in un museo di Napoli. La storia mescola sequestro e ricatto rivelendo scenari di falsità e risentimenti. I bastardi di Pizzofalcone,...

La terza stagione della sitcom "The Goldbergs" va in onda sul canale Joi dal 15 dicembre 2016. Abbiamo intervistato Hayley Orrantia, la quale da forma al personaggio di Erica Goldberg. "Lavorare in The Goldbergs è stata l'esperienza più divertente, inaspettata e formativa della mia vita" - dichiara la cantautrice e attrice sta...