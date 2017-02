Sanremo 2017, intervista a Braschi: 'Nel mare ci sono i coccodrilli racconta una contrapposizione'

Braschi è uno dei concorrenti di Sanremo 2017, nella sezione Nuove proposte. Mauxa l’ha intervisto.

D. Come è nata l'idea della canzone "Nel mare ci sono i coccodrilli"?

Braschi. L’idea per il brano mi è venuta in una sera di luglio sul lungomare di Rimini, vicino a casa mia. Mentre stavo camminando in mezzo a un mare di persone, mi sono chiesto quante persone, in quello stesso istante, stessero attraversando il mare, magari su un gommone. Da lì ho avuto l’idea di raccontare un tema così importante, ma in maniera non retorica.

D. "Stai lontano, ti prego stai lontano / Dalle correnti forti / Che non ti so più trovare / nel mio mare ci sta la merda del mondo" cita la canzone. È un invito?

B. La canzone vuole affrontare soprattutto la contrapposizione tra due lati del mondo, quello in cui siamo nati noi e di cui dobbiamo ritenerci fortunati, e dal lato opposto quello di chi è nato in condizioni difficili ed è abituato a guerra e distruzione.

D. Hai anche lavorato in Virginia, a Richmond con i Calexico e Jd Foster. Come è stata l'esperienza?

B. È stato fantastico lavorare con musicisti di così grande calibro. Ho registrato con Joey Burns e Jacob Valenzuela i brani del mio primo EP ‘Richmond’ del 2014, loro avevano ascoltato alcuni miei brani attraverso JD Foster e gli sono piaciuti! E’ stata davvero una bellissima esperienza. D. Come ti stai preparando al festival di Sanremo?

B. Naturalmente è una grande emozione, perché è un sogno che si realizza. Sono molto concentrato per andare dritto all’obiettivo, quasi come se fossi in una stanza insonorizzata fino al momento in cui dovrò salire sul palco.

D. Qual è il tuo libro preferito e perché?

B. In questo momento sicuramente il libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli”. Mi ha veramente colpito, al punto da ispirarmi il titolo della canzone.

