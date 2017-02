Scarlet Witch, il nuovo numero in uscita: la supereroina tra cinecomics e fumetto

“Scarlet Witch #15” sarà in uscita il 22 febbraio. La serie targata Marvel ha debuttato negli Stati Uniti nel dicembre 2015 e ha il merito di raccontare l'inedita personalità di questa supereroina indipendentemente dal suo passato, dai legami di parentela (è sorella gemella di Quicksilver, figlia di Magneto, moglie di Visione) o dai rapporti con gli Avengers.

La trama ha esordito con Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, impegnata in un viaggio per il mondo, da Manhattan a Hong Kong passando per le isole greche: qualcuno, infatti, ha danneggiato la magia e Scarlet Witch è intenzionata a scoprire chi. E mentre cerca di risolvere il mistero, guidata dal fantasma e mentore Agatha Harkness, deve guardarsi le spalle dai falsi amici.

Ora, nel nuovo albo in uscita, la magia è stata salvata e la protagonista è chiamata a un compito persino più insidioso: immaginarsi un nuovo futuro dopo aver portato a termine la missione.

Nel frattempo, però, dovrà affrontare un demone che si è impossessato di un ragazzo. Questo nuovo caso la porterà dalla New York dei giorni nostri alla capitale cubana di metà Anni Cinquanta...

L'autore della serie James Robinson, un Eisner Award per “Starman” e numerosi altri riconoscimenti, comincia a pensare a una serie dedicata a Scarlet Witch dopo aver visto il personaggio in azione sul grande schermo in “Avengers: Age of Ultron” (2015).

L'intenzione era quella di mettere a fuoco la natura della supereroina utilizzando il suo travagliato passato per raccontarla al presente. Allo stesso tempo, Robinson voleva, e ci è brillantemente riuscito, realizzare un fumetto rivolto a più lettori possibili. Gli albi si leggono, quindi, anche senza sapere nulla di Wanda.

Alla fine, grazie a un'intrigante combinazione di elementi mitologici e fiabeschi, “Scarlet Witch” si è rivelata una serie comics capace di rivitalizzare il personaggio.

Ogni albo può contare sulla collaborazione con vari e acclamati artisti come Annie Wu, Javier Pulido, Steve Dillon, Joelle Jones, Marco Rudy, Tula Lotay, Frank Martin, Marguerite Sauvage, Jordie Bellaire.

Nel nuovo numero i disegni sono affidati a Vanessa Del Rey, mentre la cover è stata realizzata da David Aja.

Come accennato, Scarlet Witch appare al cinema interpretata dall'attrice Elizabeth Olsen. Vi compare, per la prima volta, insieme al fratello in “Captain America: The Winter Soldier” (2014) nel teaser che segue i titoli di coda. L'anno successivo esce “Avengers: Age of Ultron”, in cui la supereroina e il gemello Quicksilver finiscono per unirsi agli Avengers contro Ultron.

In “Captain America: Civil War” (2016) ritroviamo Wanda Maximoff, ormai sola, dalla parte di Captain America.

Elizabeth Olsen tornerà nei panni della mutante in “Avengers: Infinity War” atteso nel 2018.

© Riproduzione riservata