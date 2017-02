Marvel Comics, Avengers Infinity War, l'attore Benicio Del Toro nel cast 08/02/2017 13:00 Avengers Infinity War presenta un cast stellare comprensivo el premio Oscar Brie Larson Avengers Infinity War uscirà nelle sale nel corso del 2018, riunirà alcuni dei personaggi Marvel Comics di maggiore spessore ed alcune novità. Tutti riuniti per combattere una nuova minaccia e salvare il mondo. Come nei migliori film tratti dai fumetti, la grandezza degli eroi viene spesso determinata dal valore dei nemici e dalla loro malvagità. Tuttavia è indubbio che il valore di un film viene determinato anche dall’importanza del cast e Avengers Infinity War sembra rispettare appièno questo requisito. Tra le conferme di alcuni dei personaggi che non esauriscono la scia dei protagonisti e del cast presente troviamo Iron Man interpretato dall’attore Robert Downey Jr., Chris Evans che vestirà nuovamente i panni di Captain America, Chris Hemsworth in Thor, Scarlett Johansson interprete di Black Widow, troviamo alcuni personaggi che non avevano ancora preso parte alla saga filmica degli Avengers.

Tra questi nuovi protagonisti alcuni già apparsi al cinema, troviamo Elizabeth Olsen che interpreterà Scarlet Witch, Paul Rudd in Ant-Man ed alcuni dei persionaggi dei Guardiani della Galassia tra cui Zoe Saldana (Gamora), Chris Pratt (Peter Quill) e Karen Gillan (Nebula). Le partecipazione nel cast che hanno suscitato maggiore fragore dal punto di vista mediatico c’è sicuramente quella del premio Oscar 2016 Brie Larson che vestirà i panni di Carol Danvers e Captain Marvel. Ultimamente è stata confermata anche l’apparizione del personaggio di Mantis interpretato da Pom Klementieff che apparirà anche in i Guardiani della Galassia vol. 2. La novità maggiore è rappresentata da alcune voci che si ricorrono e che sembrano confermare l’ingresso tra i personaggi del film di un nuovo super cattivo Taneleer Tivan, l’enigmatico The Collector, custode della più grande collezione interstellare, interpretato dall’attore Benicio Del Toro. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti





