Guardiani della Galassia Vol. 2, nuovo spot per il film Marvel Comics 07/02/2017 13:00 Marvel Comics e Walt Disney Company presentano il trailer Guardiani della Galassia Vol. 2 in attesa dell'uscita al cinema Marvel Comics ha lanciato diverse serie a fumetti che coinvolgono I Guardiani della Galassia. Dall’omonima serie comics che racchiude tutti i personaggi agli spin-off che vedono protagonista Gamora, nel film interpretata da Zoe Saldana, scritto da Nicole Perlman che ha partecipato anche alla sceneggiatura del primo episodio dei Guardiani della Galassia uscito al cinema ed illustrata da Marco Checchetto e pubblicato a partire dallo scorso dicembre. Altri due personaggi hanno ottenuto una serie comics da singoli protagonisti. Rocket Raccoon, un procione cacciatore di taglie. Oltre a Groot discendente del popolo della Flora ed albero senziente. Guardians of the Galaxy Vol. 2 è l’atteso seguito della fortunata serie d’improbabili eroi che dovranno salvare l’Universo. Il film promette una buona colonna sonora come accaduto già per il precedente capitolo, uscito nel corso del 2014, e che ripropose un noto successo degli anni sessanta: Hooked on a Feeling di B. J. Thomas. Questa volta i Guardiani della Galassia sono alle prese con il passato di uno dei personaggi protagonisti, Peter Quill, lottare per mantenere unita la squadra e valutare pericolose alleanze. Il film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2, arriverà nei cinema italiane a partire dal prossimo 25 aprile, come annunciato da The Walt Disney Company Italia che ha distribuito il trailer italiano di presentazione del prossimo capitolo cinematografico dell’attesa e fortunata serie tratta dalla saga a fumetti. Tra i protagonisti oltre a Zoe Saldana nei panni della letale Gamora, troviamo nel cast Chris Pratt nei panni di Star-Lord pseudonimo di Peter Quill. Dave Bautista è Drax in cerca della vendetta per la sua famiglia. Karen Gillan veste i panni di Nebula, sorellastra di Gamora. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti





