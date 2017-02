Serie tv più viste negli USA: la nuova sitcom 'Superior Donuts' debutta al secondo posto 06/02/2017 20:10 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. La classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti torna a sorridere a "The Big Bang Theory". Il quattordicesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Emotion Detection Automation" e diretto da Mark Cendrowsk, ha registrato 14.66 milioni di spettatori, cifra che permette alla sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady di tornare alla prima posizione. Secondo posto per la nuova sitcom "Superior Donuts", che ha debuttato sull'emittente statunitense CBS il 2 febbraio 2017. Il pilot diretto da James Burrows ha ottenuto 10.54 milioni di spettatori. Torna ad occupare la terza posizione "Blue Bloods". Il quattordicesimo episodio della settima stagione del police procedural, intitolato "In & Out" e diretto da John Behring, è stato visto da 10.07 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi





