Film più visti della settimana in USA: l'horror "Rings" è la novità 06/02/2017 19:07 Al box office USA dopo "Split" giunge l'horror "Rings" Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 3 al 5 gennaio 2017 non presenta novità. Le 23 personalità del protagonista di “Split” diretto da M. Night Shyamalan restano al primo posto con 98.700.950 di dollari. Al secondo posto entra l’horror “Rings” di (13.000.000 di dollari), sulla storia di una giovane donna che cerca di dissuadere il ragazzo dall’interessarsi ad una videocassetta assassina. Al terzo resta “A Dog’s Purpose” (“Qua la zampa!”, 32.926.095 dollari), sul cane che dopo la morte si reincarna e torna dal padrone. Al quarto posto di conferma “Il diritto di contare” (119.402.095 dollari), sulla matematica afroamericana Katherine Johnson che con la sua abilità aiuta la corsa allo spazio. Al quinto posto c’è “La La Land” (107.632.805 dollari) sulla storia di Sebastian e l'aspirante attrice Mia che innamorati a Los Angeles. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





