Empowered and the Soldier of Love, arriva lo spin off del manga di Adam Warren 07/02/2017 10:00 "Empowered and the Soldier of Love", ecco la miniserie targata Dark Horse con le nuove avventure della protagonista del manga statunitense. Dark Horse pubblica “Empowered and the Soldier of Love”, miniserie che debutta l'8 febbraio: si tratta dello spin-off del fumetto manga di Adam Warren giunta al decimo anno della serie regolare. La trama vede la protagonista alle prese con International Magical Girl of Mistery, antagonista determinata a seminare zizzania nella comunità di supereroi.

Per l'occasione, Warren ha deciso di curare solo la sceneggiatura e affidare le tavole al talento di Karla Diaz (“Cute Sins”, “Coffee Shop”). Empowered, ispirato ai manga giapponesi, è stata definita dal suo creatore una commedia di supereroi (e supervillain) con elementi di sensualità marcati. Il primo volume targato Dark Horse Comics esce nel 2007, mentre l'anno successivo arriva in Italia grazie a Edizioni BD. La protagonista Elissa Megan Powers, Emp, è una supereroina spesso esposta a situazioni imbarazzanti che causano l'ilarità anche dei suoi Superamici. Il motivo di questa dinamica ricorrente sta nella tuta che le conferisce i poteri: il costume attillato è costituito da una iper-membrana particolare che si rivela affatto affidabile e, di conseguenza, tende a strapparsi con estrema facilità.

Certo, è dotato di capacità rigenerativa: in una decina di ore torna perfetto, tuttavia, nel frattempo la nostra protagonista rimane sovente in balia delle proprie generose forme scoperte senza riuscire a portare a termine la missione. Nonostante gli inconvenienti del suo mestiere, Emp incarna un modello positivo grazie alla alla verve intellettiva e alla tenacia adottate, armi alternative messe in campo.

Tra i superpoteri del suo capriccioso costume, l'invisibilità, la potenza fisica, la capacità di aderenza a tutte le superfici, doti visive speciali che rimangono anche in assenza di vesti.

Una curiosità: il costume può funzionare anche come cellulare. © Riproduzione riservata

