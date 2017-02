Sanremo 2017, PrimaFestival: uno stravagante notiziario sulla kermesse

Galleria fotografica

Nel corso della serata evento “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 il 12 dicembre 2016, Carlo Conti ha annunciato i 22 Campioni in gara alla sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico della kermesse ha definito il cast un "mazzo di fiori meraviglioso", compre...

La finale di Sanremo Giovani edizione 2016 va in onda su Rai 1 il 12 dicembre 2016. Abbiamo intervistato Carola Campagna, la quale partecipa alla manifestazione con il brano "Prima che arrivi il giorno". Nel 2015 la giovane artista ha partecipato alla terza edizione di "The Voice of Italy", nel team di J-Ax, classificandosi al ter...

La sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo andrà in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston, dal 7 all'11 febbraio 2017. Come nelle precedenti edizioni della kermesse, gli artisti partecipanti saranno suddivisi in due sezioni, Campioni e Nuove proposte. I sei artisti che gareggeranno nella sezione Nuo...