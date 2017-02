Recensione comics: I Maestri Inquisitori 3, alla luce del caos 06/02/2017 13:10 Mondadori Comics distribuisce I Maestri Inquisitori 3 realizzata da Sylvain Cordurié, Jean-Charles Poupard, Jean-Luc Istin e Stefano Martino I Maestri Inquisitori 3 è l’episodio conclusivo della miniserie dai contorni mistici, distribuita in Italia dalla Mondadori Comics, all’interno della collana Fantastica che racchiude una scelta di fumetti e serie comics di genere fantasy maggiormente promettenti, scritta ed illustrata da Sylvain Cordurié, Jean-Charles Poupard, Jean-Luc Istin e Stefano Martino. La trama dell’episodio conclusivo, I Maestri Inquisitori 3: alla luce del caos, sviluppa la sua narrazione partendo da Anderion, la grande città mercantile nell’ardagna orientale. I monaci che avrebbero dovuto leggere il giuramento sacro al fine d’impedire il risveglio dei draghi rossi, sono tutti periti sotto l’attacco del nemico. Anderion si trova sotto la minaccia di un’imminente catastrofe. L’unica possibilità di salvezza per la popolazione di Anderion è rappresentata da Eliezer il folle, un inquisitore tenuto prigioniero per aver attentato alla vita dell’imperatore. Le illustrazioni hanno una buona forza evocativa di luoghi ed epoche leggendarie. Anche le colorazioni definiscono ambientazioni plumbee si amalgamano perfettamente con le narrazioni di genere fantasy come questa distribuita da Mondadori. Il misticismo e la magia costituiscono il motore nelle trame disegnate in I Maestri Inquisitori 3. Trame che si sviluppano in modo fluido addentrandosi tra intrighi di potere, assassinii e complotti. Tra questi l’Ordine dei maestri inquisitore deve ristabilire l’equilibrio e la pace Sylvain Cordurié, Jean-Charles Poupard, Jean-Luc Istin e Stefano Martino hanno scritto ed illustrato questo capitolo conclusivo proponendo una storia divertente adatta a tutti gli appassionati del genere fantasy che intrattiene il lettore in modo convincente, caratterizzando adeguatamente i personaggi principali. I Maestri Inquisitori 3: alla luce del caos, edito da Soleil in Francia, e distribuito in Italia dalla Mondadori Comics è disponibile in fumetteria e nelle librerie a partire dallo scorso 31 gennaio. © Riproduzione riservata

