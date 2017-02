Batman e The Shadow protagonisti di un epico crossover

DC Entertainment, Condé Nast e Dynamite Entertainment si uniscono per dare vita a un sensazionale crossover con protagonisti Batman e The Shadow. La nuova miniserie di sei numeri debutterà in aprile.

La trama è ambientata a Gotham City, dove Batman rintraccia l'autore di un omicidio in un tale di nome Lamont Cranston. Tuttavia, l'uomo risulta scomparso da oltre mezzo secolo. Il cavaliere oscuro comincia a indagare sulla vita di Cranston quando entra in scena l'Uomo Ombra affatto incline alla risoluzione del mistero...

“Batman/The Shadow” è scritto da Scott Snyder (“Batman”, “All Star Batman”) e Steve Orlando (“Midnighter and Apollo”, “Justice League of America”), mentre le tavole sono affidate a Riley Rossmo (“Batman”, “Constantine: The Hellblazer”).

Nick Barrucci, CEO ed editore di Dynamite, esprime grande soddisfazione per il crossover in arrivo, Batman e The Shadow sono tra i personaggi fumettistici più iconici e amati di sempre. Motivo di orgoglio viene espresso anche nei confronti del team creativo coinvolto, artisti capaci di consegnare un fumetto già considerato una pietra miliare: “Batman/The Shadow” promette, infatti, una storia esclusiva, dalle origini ad oggi, grazie a un'indagine che ridefinirà il genere.

The Shadow è conosciuto come il primo supereroe semi mascherato a cui si deve la nascita dello stesso Batman, ma anche del protagonista di “V for Vendetta” di Alan Moore.

L'Uomo Ombra debutta negli Anni Trenta come personaggio radiofonico – anche Orson Welles prestò la propria voce al personaggio: conosce il male nel cuore degli uomini, lo ribadisce ad ogni comparsa chiosando con una risata agghiacciante.

Sotto l'impermeabile e dietro il viso coperto, troviamo Kent Allars con un passato di agente segreto durante la Prima guerra mondiale. Dopo aver appreso particolari abilità ipnotiche, di cui si serve per annebbiare la mente degli avversari e rendersi invisibile, torna a New York dove assume diverse identità: la più nota, quella del milionario Lamont Cranston spesso in giro per il mondo.

