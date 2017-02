Manchester by the Sea, immagini tese nella nuova clip del film drammatico

Nuove immagini sono state diffuse del film "Manchester by the Sea", diretto da Kenneth Lonergan e candidato all’Oscar come miglior film (leggi l’articolo sul film).

“Non posso essere il suo tutore”, dice Lee (Casey Affleck) nella clip. “Io pensavo che Jon gliene avesse parlato - dice l’avvocato - Joe ha provveduto al mantenimento di Patrick”. “Non posso fare il pendolare fino a quando avrà diciotto anni” obietta Lee; “L’idea è che lei si trasferisse qui”, chiosa l’avvocato.

La storia è quella di Lee che vive in un sobborgo di Boston: dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe, lui diventa il tutore legale del nipote e dovrebbe trasferisti a Manchester by the Sea. Qui però deve anche affrontare un passato rimosso che lo separava da sua moglie Randi (Michelle Williams), con la quale ebbe due figli scomparsi in un incidente.

Il film è diretto da Kenneth Lonergan: nel cast ci sono anche Kyle Chandler, Gretchen Mol e Lucas Hedges.

