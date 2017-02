Red Sparrow, nel suo nuovo film Jennifer Lawrence sarà una spia russa

“Red Sparrow” è un nuovo film spy-thriller diretto da Francis Lawrence (“Constantine”, “Hunger Games: La ragazza di fuoco” e “Hunger Games: Il canto della rivolta”), e tratto dall’omonimo romanzo (qui in Italia pubblicato con il titolo “Nome in codice: Diva”) di Jason Matthews. Protagonista assoluta del film sarà Jennifer Lawrence, ma il cast include molti nomi interessanti: i più noti sono sicuramente quelli di Jeremy Irons (visto di recente nei panni di Alfred in “Dawn of Justice: Batman v Superman”), Joel Edgerton (“Warrior”, “Zero Dark Thirty”, “Exodus: Gods and Kings”) e Matthias Schoenaerts (apparso anche in “The Danish Girl” di Tom Hooper). In America “Red Sparrow” uscirà il prossimo 10 novembre.

La trama di “Red Sparrow”, così come quella del libro da cui è tratto, è ambientato nella Russia contemporanea e narra le vicende dell’affascinante e misteriosa Dominika Egorova, un’aspirante ballerina che viene costretta a diventare uno “sparrow”, un passero, ovvero un’esperta seduttrice il cui compito è manipolare un agente della CIA alle prime armi, e scoprire quali strategie quest’ultimo intende usare per intrufolarsi nel sistema dei servizi segreti russi. Accade però l’imprevisto: Dominika si innamora sul serio della sua preda, e precipita in una spirale di attrazione e inganni che la porterà a fare il doppio gioco.

L’autore del “Red Sparrow” originale, Jason Matthews, è stato veramente un agente della CIA, per oltre trent’anni; il suo lavoro lo ha portato a coordinare operazioni di intelligence per la sicurezza nazionale, di controspionaggio e di antiterrorismo, e a viaggiare in tutto il mondo per reclutare spie nell’Europa dell’Est, in Medio ed Estremo Oriente. Ha debuttato nella narrativa proprio con “Red Sparrow”, vincendo l’Edgar Award come miglior romanzo d’esordio.

Jennifer Lawrence ormai è a tutti gli effetti una delle più grandi dive del cinema contemporaneo. Nel 2016 è stata confermata come l’attrice più pagata al mondo, ed è stato calcolato che i suoi film abbiano guadagnato complessivamente più di 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Sempre nel 2016, è stata inclusa da Forbes nella sua classifica delle 100 celebrità più influenti.

Dopo una gavetta fatta di musical scolastici, sitcom e film indipendenti, Jennifer Lawrence è riuscita a conquistare la notorietà interpretando, nel 2011, la mutante Mystica in “X-Men: First Class” (ruolo che ha ripreso sia in “X-Men: Giorni di un futuro passato” che in “X-Men: Apocalypse”). La vera svolta arriva tuttavia grazie alla saga di “The Hunger Games” di cui è la protagonista, nei panni di Katniss Everdeen; il ruolo la fa diventare l’eroina action di maggior incasso di tutti i tempi. Lawrence tuttavia ha dimostrato ben presto di essere molto più di una star da blockbuster, e con “Il lato positivo – Silver Linings Playbook” è diventata la seconda attrice più giovane di sempre a vincere un Oscar (film che le è valso anche un Golden Globe e un SAG Award). Ha vinto inoltre un Golden Globe sia per “American Hustle” che per “Joy”.

