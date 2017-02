Cinquanta sfumature di nero, immagini dell'anteprima a Los Angeles 03/02/2017 18:30 Cinquanta sfumature di nero è sequel del film scrivo da E. L. James con Jamie Dornan e Dakota Johnson. Nelle immagini che mostriamo ci sono i protagonisti del film “Cinquanta sfumature di nero”, all’anteprima dl film che si è svolta il 2 febbraio a Los Angeles. Ci sono Jamie Dornan che interpreta Christian Grey, Dakota Johnson, Rita Ora nonché l’autrice del libro E. L. James. La trama vede Christian che dopo le vicende del primo film conviene Anastasia a tornare con lui: la giovane esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. Il rapporto che sembra basarsi sulla fiducia vede irrompere però figure misteriose che giungono dal passato di Christian. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Film correlati Cinquanta sbavature di nero





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Cinema / Cinecomics The Batman, Ben Affleck abbandona la regia del film DC La notizia è ufficiale: Ben Affleck non sarà il regista di “The Batman”, atteso nuovo capitolo del DC Extended Universe dedicato all’Uomo Pipistrello. Ovviamente Affleck non abbandonerà completamente il progetto, visto che rimane comunque l’attore protagonista e tra i produttori del film. L’attore ...

Cinema / Recensioni Recensione del film Smetto quando voglio - Masterclass Smetto quando voglio - Masterclass è il film commedia di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi. Il film comincia dove era terminato quello del 2014, con l’arresto della banda di ricercatori universitari disoccupati ora arrestati per vari reati, primo fa tutti associazione a del...

Cinema / News La La Land, il regista Damien Chazelle conferma di essersi ispirato ad un film yakuza Nelle immagini che mostriamo ci sono l’attore Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle nell’anteprima in Giappone del film "La La Land". Come buon auspicio i due hanno aperto un barile di sake (leggi la recensione del film). Il film uscirà in Giappone il 24 febbraio 2017. Il regista Chazelle ha anche confermato l’incredul...

Cinema / News Festival di Cannes 2017, Pedro Almodóvar è il presidente di Giuria Pedro Almodóvar sarà il prossimo Presidente della Giuria del Festival International du Film de Cannes. Ad invitare il regista spagnolo è stato il direttore del Festival, Pierre Lescure e Thierry Frémaux. Almodovar ha risposto: “Sono molto felice di poter festeggiare il Festival de Cannes al settantesimo anniversar...

Cinema / News La La Land, immagini dell'anteprima in Cina del film con Ryan Gosling e Damien Chazelle La La Land sarà distribuito in Cina il 14 febbraio 2017: nelle immagini che mostriamo ci sono Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle mentre firmano la locandina con i fan (leggi la recensione del film). L’uscita del film in Cina è complicata dal fatto che il musical non ha una tradizione consolidata: così le stra...

Cinema / News La La Land, nuovo video del film musical 'Segui la scaletta' Una nuova clip di “La La Land” è stata pubblicata su YouTube (leggi la recensione del film). Si tratta della conversazione tra il jazzista Sebastien (Ryan Gosling) e il proprietario del ristorante Bill (J.K. Simmons). “Grazie di avermi chiamato. Sappi che hai davanti a me un uomo diverso - dice Sebastien a Bill - felice di...