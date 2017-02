Batman l'invisibile, in fumetteria nel weekend 03/02/2017 13:00 RW Edizioni per la collana Grandi Opere propone Batman l'invisibile RW Edizioni che cura la distribuzione dei fumetti DC Comics in Italia, propone per questo weekend, all’interno della collana Grandi Opera, Batman l’invisibile, sceneggiato da Doug Moench ed illustrato da Kelley Jones. La trama di Batman l’invisibile si sviluppa sullo sfondo della plumbea Gotham City bersaglio di una nuova minaccia che semina una serie di brutali delitti. La popolazione è sconvolta mentre s’interroga sull’autore di tali efferate azioni. Emergono contorni inquietanti circa la presenza di un uomo invisibile a Gotham. In quest’opera Batman sarà alle prese con un nuovo malvagio dell’universo DC. L’opera è stata scritta da Doug Moench che è stato sceneggiatore in numerosi episodi riguardanti l’Uomo pipistrello oltre che in Catwoman. Mentre le illustrazioni sono state curate Kelley Jones disegnatore di Batman e Superman. Batman l’invisibile, in lingua originale Batman The Unseen, uscito nell’ottobre del 2010 in America, contiene cinque episodi e sarà disponibile nelle fumetteria e librerie italiane a partire dal 4 febbraio 2017. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti





