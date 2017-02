The Goldbergs, intervista all'attrice Hayley Orrantia: 'l'energia sul set è incredibile'

La terza stagione della sitcom "The Goldbergs" va in onda sul canale Joi dal 15 dicembre 2016.

Abbiamo intervistato Hayley Orrantia, la quale da forma al personaggio di Erica Goldberg.

"Lavorare in The Goldbergs è stata l'esperienza più divertente, inaspettata e formativa della mia vita" - dichiara la cantautrice e attrice statunitense - "Sono così nuova al mondo della recitazione e arrivare a lavorare in uno show talmente ben fatto e così di successo è stato davvero sorprendente. L'energia sul set è incredibile perché tutti si vogliono bene ed è davvero un posto felice in cui lavorare. Per non dire, ridiamo sempre."

D: Quali sono le principali caratteristiche della sitcom?

R: The Goldbergs si basa su una famiglia reale. È anche ambientato negli anni '80. Entrambe le cose costituiscono il cuore della show. Il nostro showrunner, Adam F. Goldberg, è l'uomo dietro tutto ciò, sta raccontando la storia della sua infanzia. In fin dei conti, parla di una famiglia rumorosa, non possono andare d'accordo tutto il tempo, ma si amano l'un l'altro, a modo loro.

D: Che tipo di ragazza è Erica Goldberg? Avete qualcosa in comune?

R: Erica Goldberg è una vivace adolescente dalla testa dura, ama la musica e cerca di bilanciare le sue tendenze nerd col voler essere popolare. Direi che Erica e io abbiamo qualcosa in comune come la nostra grinta e determinazione nel fare le cose. Quando ci concentriamo su una cosa, è difficile cambiarci o rallentarci.

D: Hai partecipato anche alla comedy "Roommates", che ruolo hai?

R: I miei amici hanno iniziato una fantastica wes series intitolata Roommates e sono stati così gentili da chiedermi di esserne parte. Anche se manteniamo i nostri veri nomi nello show, ci siamo ispirati molto liberamente a noi stessi. Nella serie, io interpreto un'amica di famiglia di JT che si trasferisce in città. I nostri personaggi non andavano d'accordo durante l'infanzia, ma ora che mi sono strasferita a LA, iniziamo a frequentarci. È super divertente andare al lavoro insieme a tutti i miei amici. Non possiamo mantenere un'espressione seria su quel set.

D: Sei stata membro delle Lakoda Rayne durante la prima stagione di The X Factor. Ti piacerebbe diventare una cantante?

R: Sono stata una cantante molto prima che iniziassi a recitare. Il mio perioso a X Factor con le Lakoda Rayne è stato una grandiosa esperienza di apprendimento, ma ddopo mi sono concentrato sulla mia musica come solista. Quando non sto lavorando a The Goldbergs o Roommates, scrivo a Nashville, Tennessee musica country/pop per il mio album. Spero di continuare a rilasciare nuova musica al più presto.

