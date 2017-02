L'isola dei famosi, il format ripetitivo ha stancato la critica 02/02/2017 18:00 "L'isola dei famosi", reality show spesso al centro di dibattito per i contenuti, è tornato con la dodicesima edizione. Alessia Marcuzzi è al timone di una nave che non convince la critica per la scarsa popolarità dei partecipanti, la ripetitività del format e i contributi di Bettarini e Luxuria. La dodicesima edizione de "L'isola dei famosi", uno dei reality più chiacchierati della televisione contemporanea, ha preso il via lo scorso 31 gennaio nella location esotica di Cayos Cochinos dopo un rinvio dovuto al maltempo. A contendersi il montepremi finale di centomila Euro saranno Giulio Base, la showgirl Nathalie Caldonazzo, il comico Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, la ballerina Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna, il chirurgo Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra, quest'ultima a puntata già iniziata dopo un ballottaggio al televoto con Desirée Popper. Sebbene la qualità dei reality sia già di per sé oggetto di dibattito, "L'isola dei famosi" ha ricevuto recensioni particolarmente negative fin dal suo esordio. Il format è la versione italiana del reality show "Celebrity Survivors" e ha debuttato nel settembre 2003 su Rai 2, rimanendo sotto la conduzione spumeggiante di Simona Ventura per ben otto stagioni. Dopo l'intermezzo di Nicola Savino e una pausa di tre anni, nel 2015 i diritti del programma sono stati acquistati da Mediaset che ha realizzato altre tre stagioni avvalendosi della conduzione sbarazzina della bionda Alessia Marcuzzi. Fra gli episodi memorabili ci sono la lite fra Antonella Elia e Ayda Yespica, Al Bano che imita le crisi di panico di Enzo Paolo Turchi e Den Harrow che confessa in lacrime di aver rubato i cestini della colazione. Anche a voler essere buoni, sarebbe difficoltoso riuscire a trovare dei punti di interesse per la dodicesima edizione di un programma già scialbo in partenza; quest'anno, oltretutto, la popolarità media dei partecipanti è in netto calo e forse solo l'attore toscano Massimo Ceccherini può essere considerato un vip in senso stretto. Questo ha influito sulle recensioni negative del programma: il Corriere della Sera vede un'edizione «formatizzata» e prevedibile e con un'Alessia Marcuzzi che pare galleggiare sopra gli eventi mentre Il Fatto Quotidiano parla di programma noioso e di una conduttrice non autorevole, rimarcando lo spaesamento dell'inviato Massimo Bettarini e la ridondanza della commentatrice Vladimir Luxuria. Nonostante il programma sia appena iniziato si sono registrate numerose polemiche fin da prima dell'inizio: la possibile partecipazione di Wanna Marchi, il chirurgo Ortis che minaccia querela alla Società di Chirurgia Plastica, il seno di Dayane Mello uscito dal costume, Marcaccini denunciato per violenze dall'ex fidanzata, le proteste di Eva Grimaldi e Ceccherini. Per chi ama il trash, anche quest'anno ci sarà da divertirsi. © Riproduzione riservata

